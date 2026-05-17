所属が離れても、心はひとつ。人気日本人女子レスラーが“親友”らとトレーニングに励む姿に、ファンもエールを送っている。

【画像】日本人美女、“ホラー系”親友とすっぴん共演

人気プロレスラーが団体の垣根を越えて集まるブラジリアン柔術のトレーニング施設「RUDOS」の公式Instagramが14日、恒例となっているトレーニングに訪れたレスラーたちとの集合写真を投稿。WWE日本人スーパースターのジュリアや、先日WWEを退団したニッキー・クロスらが共に汗を流した。

公開された写真では、マットの上に置かれた大きなワニのダミー人形を囲み、ジュリアやニッキー、そして女子プロレス界のレジェンドである坂井澄江らが個性豊かなファイティングポーズを決めている。投稿では「CHATGPTは今朝、間違いなくボコボコにされたよ！！ ジュリア、ニッキー、坂井澄江、昨夜は素晴らしいトレーニングだった！！」と、最先端AIすら肉体で圧倒したかのような、格闘家らしいジョークを交えて報告。お茶目なトレーニング風景からは、ハードな練習の中にも終始笑いの絶えない充実した空気が伝わってくる。

ここで特に注目したいのが、ジュリアとニッキー・クロスの共演だ。二人は以前からお互いを認め合う親友の間柄として知られている。怪奇集団“ワイアット・シックス”の一員で、ホラーメイクとサイコなキャラクターで活躍していたニッキーは先日のWWE電撃退団（リリース）が報じられたばかりで、今後の去就に世界中のファンから注目が集まっている真っ最中。WWEという大組織を離れ、キャリアの大きな転換期を迎えているニッキーだが、退団時にはSNSでジュリアへエールを送るなど気心の知れた彼女や、日本のレジェンドたちと変わらず笑顔でマットに立ち技術を磨き合っている姿は、多くのファンを安堵させている。

この投稿に対し、ファンからは「ファミリーだ」「それがアリゲーターディフェンス？笑」「2人とも美しい」などと温かいコメントが寄せられていた。

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