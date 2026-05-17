「ロッテ３−２オリックス」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが逆転勝ち。サブロー政権初の同一カード３連勝そして初の４連勝を飾り、最大９まで膨らんでいた借金を５に減らした。１点を追う六回、ソトが逆転３ラン。先発した２年目の広池は７回１失点で今季初勝利、先発としても初勝利となった。

自己最多の１０５球を投げて７回７安打１失点。最後は祈るような表情で勝利を見届けた広池は「先発での勝利は、自分でつかみ取った感じがします」と喜んだ。

序盤は苦心の投球だった。初回２死満塁、二回１死一、三塁のピンチはしのいだが、三回に太田に先制ソロを浴びた。それでも四回以降は２安打に抑えて逆転を呼ぶ。「粘り強く投げて、最小失点で打ち取ることができてよかったです」と振り返り、「打たれるのしょうがないと思って、どんどん真っすぐとカットボールを使って組み立てました」と開き直って好投に繋げた。

サブロー監督は「真っすぐの質がいい。右バッターは結構苦労するだろうなっていうのがあって。あとは落ち球、曲がり球の精度を上げていけば、もっといいピッチャーになる」と現時点の評価と今後への期待を口にする。

将来性十分の右腕は「立ち上がりがずっと課題で、今日もスピードは出てたんですけど、逆球とか多かったんで。しっかり足を上げた時に立つっていうのも意識しだしてから、右のインコースにも投げるようになってきた」と試合中に修正したことを明かす。「課題を潰して、また次頑張ろうと思います」と期待に応える投手に成長する思いだ。