グラビアアイドルの三田悠貴（28）が17日、自身のインスタグラムを更新。温泉ショットを投稿した。

「山と田んぼ見ながらゆっく〜りのんび〜り温泉浸かってボーーッとしてきた」と報告。黒とシルバーを基調とした水着を着用し、大自然の絶景を目の前にしたプールのような温泉を満喫する姿を動画でアップした。

「念願のスペーシアXも乗りました 田舎ええな〜」と浅草と日光・鬼怒川方面を結ぶ新型特急「スペーシアX（エックス）」で移動したことも伝えた。

ファンやフォロワーからも「すごっ」「破壊力凄い」「ぷるんぷるんしてる」「たぷんたぷん」「お、お胸が揺れとります」「揺れすぎ！最高！」「浮くんだね」「可愛すぎる」「マーメイド」などのコメントが寄せられている。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。