ＮＭＢ４８のメンバー７人が１７日、大阪・ミナミのなんばパークスで「ＮＭＢ４８×なんばＣＩＴＹ もしも店員だったら撮影会」に参加。この日に開催されたサブカル、コスプレのイベント「日本橋ストリートフェスタ２０２６」の一環として、なんばＣＩＴＹの６店舗の制服姿で「あるあるネタ」とともにコスプレした。

岡腰星来は「服をたたみながらも挨拶は欠かさないＧＵの店員さん」。法被姿でスエットパンツを勧め「写メ会と違ってどこ見てもカメラがある感じ。ファンの皆さんも楽しそうでした。人生で初めてこんな何回も『いらっしゃいませ』って言いました。ＧＵの名札に『ＯＫＡＧＯＳＨＩ』と書いてたりしてうれしかったです」とくしゃくしゃの笑顔を見せた。

新澤菜央は「ダブルサイズのスパゲティで腕がプルプルしながらも笑顔のカプリチョーザ店員さん」、青原優花は「大盛りを頼んだら予想以上に大きなパスタを運んできた鎌倉パスタの店員さん」。ともに撮影会の２０分間、巨大なガチ商品を持ち続けて実際に腕をプルプルさせていた。カフェでのバイト経験があるという新澤は「制服が（かつてのバイト先と）ソックリで懐かしかったです。でっかいスパゲティがめちゃ重かったので（バイト当時に）お水を１０個運んだ時のことを思い出しました」。青原も「最後に（店舗へのあいさつで）『食べていいよ』ってことで、実はカルボナーラをいただきました！ まかないみたいな気持ち。一日バイト体験みたいで楽しかったです」と“初バイト”を満喫したようだ。

芳賀礼は「曖昧なヒントを頼りに本を探す旭屋書店の店員さん」。グループ入り前は「バイトがめっちゃ好きで、３つ掛け持ちしてて」とのこと。「球場で売り子をしてました。（野球には）シーズンがあるので（オフは）競馬場のうどん屋さん。うどんにもシーズンがあるので（同じ競馬場の）ハンバーガー屋さんで。制服が懐かしかったです」と振り返った。

泉綾乃は「同じに見えるフレームの違いを丁寧に説明してくれるＺｏｆｆの店員さん」。ダテめがね姿もりりしく、キャプテンの塩月希依音も「一番着てみたかった制服」とコスチュームが板についていた。“パスタ勢”らと離れての撮影だったため「ＮＭＢ４８を知らない方にも知っていただいた」と広告塔としての役割を全うできたようだ。

坂田心咲は「『おかわり１杯無料です』と少しドヤ顔な英國屋の店員さん」。かつては「スーパーの畜産部門。値引き（シール）とか張ってました」とやはりバイト経験があり「学校も卒業したし、アイドルの衣装とも違ってて、（実店舗の）みんな同じものを着る経験は久しぶり」と少し前のことを思い出していた。

キャプテンの塩月希依音は２７日リリースの新曲「初めてのオール」の衣装。「昭和のムード歌謡っぽい」という楽曲の世界観を映し出した赤いドレス姿で「『ミス大阪』に行かされるんかなって思ったくらいです」とミナミのキャバレーの名を挙げて笑わせていた。「コスプレイベントの一人として参加させていただいている気持ちでした。こういうフリーな撮影会が初めてなので新鮮で、ファンの方も楽しそうでうれしかったです」と楽しそうだった。