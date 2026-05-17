ピン芸人の吉住（36）が、16日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？ 〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。憧れと語る東京03とのエピソードを語った。

吉住はお笑いを始めたきっかけとして「東京03さんのコントを見て、『コントがをやってみたい』って。あまり好きなものなかったんですけど、初めて『コントが好きかもしれない』と思って。それでなろうっていう」と語った。

また福岡出身の吉住は「博多華丸・大吉さんが福岡県民にとって、近い存在というか。なめてるとかではなく、勝手に近い親戚ぐらいに思ってるので。『芸人なれるかも』みたいな」と共演した大吉に影響を受けたことも明かした。

大吉は「すぐ会えたの？ 東京03」と聞くと、吉住は「すぐ会えました。飯塚（悟志）さんに『03さん好きで』ってお伝えして。（飯塚が）『じゃあ単独とか来てくれてたの？』って言っていただいて。『すいません私福岡が地元で、行けてないです』って言ったら『俺ら全国回ってるけど』って言われて、『ツッコミの人ちょっとイヤかも』って」と所属事務所の先輩をイジった。

大吉も「詰めるね。『本当に憧れてたの？』みたいなね」と反応した。

松岡昌宏らは爆笑し、番組も「冗談です」とテロップを入れフォローしていた。