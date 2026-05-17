中村雅俊の三女・中村里砂、“耳＆尻尾つき”白猫風ミニドレスで観客魅了【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】俳優・中村雅俊の娘でモデル・中村里砂が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】中村雅俊の三女、色白美脚スラリの白猫コーデ
里砂は、胸元にハートのモチーフが施され、尻尾のついた白のドレスにシアーソックス、猫耳の付いたヘッドドレスを合わせた白猫風コーディネートを披露。トップではあざと可愛いポーズで観客を魅了した。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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【写真】中村雅俊の三女、色白美脚スラリの白猫コーデ
◆中村里砂、白猫コーデで魅了
里砂は、胸元にハートのモチーフが施され、尻尾のついた白のドレスにシアーソックス、猫耳の付いたヘッドドレスを合わせた白猫風コーディネートを披露。トップではあざと可愛いポーズで観客を魅了した。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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