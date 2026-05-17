「今日好き」双子・早坂ゆう＆あい、色違い制服姿で美脚輝く 腕組み仲良く登場【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/05/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた早坂ゆうと双子の妹・早坂あいが17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】19歳美人双子、美脚際立つミニ丈制服姿
美しい脚が輝く色違いの制服姿で腕を組んで登場した2人。トップではルダハートをした。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。ゆうは「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加した。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演するほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆早坂ゆう＆あい、ルダハートが可愛い
美しい脚が輝く色違いの制服姿で腕を組んで登場した2人。トップではルダハートをした。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。ゆうは「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加した。
◆「学生ランウェイ」Pretty Chuu・「今日好き」メンバーら集結
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演するほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】