誰もがダンスまで知る曲をサンプリング!?LE SSERAFIM、番組で新曲を“ネタバレ”

ガールズグループLE SSERAFIMが、2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲『BOOMPALA』に関する“サプライズヒント”を公開した。

世界的に人気を博し、アメリカのビルボードのメインソングチャート「ホット100」で14週連続1位を記録したヒット曲『恋のマカレナ』をサンプリングしたと明かした。

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去る5月16日、韓国で放送されたtvNのバラエティ番組『驚きの土曜日』に、チェウォンとカズハがゲスト出演した。

来る5月22日に2ndフルアルバム『PUREFLOW pt.1』のリリースを控えている2人は、新アルバムに関する決定的な“ネタバレ”をして、期待を高めた。

2人は、「タイトル曲『BOOMPALA』は、『恋のマカレナ』をサンプリングした楽曲だ」として、「振り付けにも『恋のマカレナ』のポイントとなる動作が入っている」と付け加えた。

（写真＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

これに対して、番組レギュラーたちは、「真似しやすそうだ」と大興奮。続けて、チェウォンとカズハが新曲のパフォーマンスをスタジオで短く披露すると、ほかの出演者から「もっと見せてほしい」と惜しむ声が上がるくらいだった。

なお、LE SSERAFIMの2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1は、5月22日13時にリリース予定だ。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。