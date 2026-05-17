ラリン「ROSE」コレクション登場♡華やかな香りで叶える上質ボディケア

ライフスタイルブランド「Laline（ラリン）」から、みずみずしいローズの香りに包まれる新作コレクション「ROSE」が2026年6月12日（金）より登場します♡朝露をまとった花びらのようにフレッシュで華やかな香りと、死海のミネラルを取り入れた贅沢なボディケアアイテムが勢ぞろい。肌魅せの季節にぴったりな、透明感あふれるツヤ肌へ導いてくれるラインナップは、自分へのご褒美にもぴったりです。

初夏に映える“品格ローズ”の香り

「ROSE」コレクションは、チェリーとタンジェリンのやわらかな香り立ちから始まり、中心には凛としたローズが広がる上品なフレグランス。

さらにラズベリーとピオニーが重なり合い、みずみずしく華やかな香りを演出します。

中でも注目したいのは、毎日使いやすいボディミストとボディクリーム。外出前やリフレッシュしたい時に使える軽やかな香りは、気分までハッピーにしてくれます♪

ROSE ボディミスト



価格：60ml 2,640円（税込）／100ml 4,620円（税込）

香水よりも軽やかに使えるため、日中の香り直しにもおすすめ。持ち運びやすい60mlと、自宅用に便利な100mlの2サイズ展開です。

ROSE ボディクリーム



価格：60ml 2,530円（税込）／200ml 4,620円（税込）

ビタミン¹とカレンデュラエキス²を配合し、乾燥しがちなひじ・ひざ・デコルテをしっとりケア。なめらかなテクスチャーで、透明感のあるツヤ肌へ導きます。

*¹ ビタミンA・C・E（整肌成分）

*² 整肌成分

Wonjungyoのスキンパックに夏限定70枚入り登場♡毎朝たっぷりうるおいケア

ボディケアからルームフレグランスまで充実♡

ROSE フォーミングウォッシュ

価格：330ml 3,960円（税込）

「ROSE」コレクションは、ボディケアだけでなく、バスタイムやお部屋時間を楽しめるアイテムも豊富に展開されています。

ROSE フォーミングウォッシュは、アボカドオイル¹やビタミンE²・ビタミンB*³配合の濃密泡で、やさしく洗い上げるフォーミングウォッシュ。泡立て不要で忙しい朝にもぴったりです。

*¹ 保湿成分

²³ 整肌成分

ROSE ボディウォッシュ



価格：60ml 1,980円（税込）

持ち運びしやすいミニサイズで、旅行用にも便利。みずみずしいジェルが軽やかな泡に変わり、すっきりと洗い上げます。

ROSE ボディスクラブ



価格：300g 4,620円（税込）

古い角質をやさしくオフし、つるんとなめらかな素肌へ。グレープシードオイル¹とアボカドオイル²がしっとり感をキープします。

¹² 保湿成分

ROSE バスソルト



価格：310g 3,850円（税込）

デッドシーソルトとヒマラヤンピンクソルトを配合した贅沢なバスソルト。ミネラル豊富なお湯に包まれながら、リラックスタイムを楽しめます♡

おうち時間を彩る香りアイテムにも注目

ROSE ハンドクリーム



価格：30ml 2,090円（税込）／60ml 2,530円（税込）

べたつきにくく、日中の保湿ケアにもぴったり。外出先でもローズの香りを楽しめます。

ROSE ローズディフューザー



価格：160ml 4,620円（税込）

ボトルに閉じ込められたローズの花びらが、空間を華やかに演出。お部屋に置くだけで気分が高まります。

ROSE フレグランスディフューザー



価格：360ml 6,270円（税込）

より深みのある上質なローズの香りが広がるラグジュアリーなディフューザー。ギフトにもおすすめです。

ROSE センティッドキャンドル



価格：198g 4,400円（税込）

穏やかな灯りと香りで、ゆったりとした癒し時間を演出します。

さらに、シリーズをまとめて楽しめるセットアイテムも登場。

トータルボディケアセット

価格：11,000円（税込）

デュオセット

価格：7,700円（税込）

トラベルセット

価格：5,500円（税込）

まとめ

華やかさと軽やかさを兼ね備えたラリンの「ROSE」コレクションは、初夏のボディケアや香りアイテムをアップデートしたい方にぴったり♡

洗う・磨く・潤す・纏うというステップを重ねるたびに、自分自身をもっと好きになれるようなラインナップが揃っています。

毎日のセルフケア時間を特別に変えてくれる“ご褒美ローズ”を、ぜひチェックしてみてください♪