大型オーディション「Ｎｏ Ｎｏ Ｇｉｒｌｓ」のセミファイナリストとして話題を集めたＳＡＹＡＫＡ率いる、６人組ガールズグループ・Ｂｅ Ｇｉｒｌｓが１７日、都内で、１９日に発売される初ＣＤシングル「Ｃａｄｉｌｌａｃ／Ｂｅ Ｇｉｒｌｓ／Ｆｌｏｗｅｒ Ｒａｉｎ」の発売記念ショーケースを開催した。

Ｂｅ ＧｉｒｌｓはＡＯ、ＷＵＭＥ、ＳＡＹＡＫＡ、ＮＡＮＡＫＡ、ＡＺ、ＨＡＲＵＫＡで構成される６人組で、ガールクラッシュをコンセプトに昨年１０月にデビュー。ＷＵＭＥは「セクシーパッション」とグループの魅力を一言で表現し、「女の子でも憧れるグループを目指しています！」とアピールを続けた。

ＣＤを送り出すことになり、リーダー・ＡＯは「純粋にうれしかった。今までデジタル音源でしか伝えることができなかったので」と歓喜。ＣＤデビューを起点とし、ＨＡＲＵＫＡは「アジアを中心にワールドワイドに活躍するビックなグループになりたい。日本はドームツアー、世界はコーチェラに出られるようなグループになりたい」と大きく夢を描いた。

メインボーカル担当のＳＡＹＡＫＡは、オーディションで悔し涙を飲んだ経験も。「オーディションからデビューしたグループ（ＨＡＮＡ）も名前を聞いたらこういうアーティストだって分かるし、歌を聞くと染みるんですよ。だからこそ、今後私たちの曲を聞いたら『あ〜ってこれだ』って心に染み渡る音楽を届けられるグループになりたい」と目標を語った。