【並び替えクイズ】解けるとスッキリ！「え ら び く さ」を並び替えると？ 最後の文字は「び」
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
提示された5つの文字を頭の中で動かして、隠された単語を導き出しましょう。制限時間は1分！ 集中力を高めて、脳のストレッチを楽しみながら挑戦してみてくださいね。
え ら び く さ
ヒント：最後の文字は「び」
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▼解説
春の風物詩としても知られる「さくらえび」が正解です！ 5つの文字をじっくり眺めて、「さくら」という言葉に気づけたかがポイントでした。海の宝石とも呼ばれる美味しい単語、見つけられましたか？
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね. ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
提示された5つの文字を頭の中で動かして、隠された単語を導き出しましょう。制限時間は1分！ 集中力を高めて、脳のストレッチを楽しみながら挑戦してみてくださいね。
問題：「え ら び く さ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
え ら び く さ
ヒント：最後の文字は「び」
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正解：さくらえび正解は「さくらえび」でした。
春の風物詩としても知られる「さくらえび」が正解です！ 5つの文字をじっくり眺めて、「さくら」という言葉に気づけたかがポイントでした。海の宝石とも呼ばれる美味しい単語、見つけられましたか？
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね. ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)