名古屋初進出の“コンラッド”、7．31オープン！ スカイラインを臨む客室や贅沢な屋内プールなど展開
ヒルトンのラグジュアリーブランド「コンラッド・ホテルズ＆リゾーツ」の新ホテル“コンラッド名古屋”が、7月31日（金）から、愛知・名古屋市に初進出。開業に向けて公式サイトでは、5月13日（水）より、宿泊予約の受付を開始した。
【写真】贅沢な空間！ ホテルの40階に位置する、コンラッドスイート
■新たなシンボルタワーに誕生
今回オープンするコンラッド名古屋は、名古屋の新たなシンボルタワー“ザ・ランドマーク名古屋栄”の上層階に位置し、街やカルチャーと呼応する体験を通して、豊かな感性と新たな視点を育むデスティネーションホテル。
全170室の客室は、特別なひとときが過ごせる最上階の“コンラッドスイート”をはじめ、名古屋のスカイラインを臨む“デラックスルーム”や、バスルームからの眺望が魅力の“プレミアムルーム”など全14タイプがそろい、レジャーステイはもちろんワーケーションにも適した環境を整えている。
また、計6つの料飲施設を併設。自然光が降り注ぐ開放的なシグネチャーレストラン「カーサ・オリーバ」やロビーラウンジ＆カフェ「サンドロップ」に加え、40階には技が息づく鮨会席「蒼流（ソウリュウ）」とライブ感あふれる鉄板焼「蒼焔（ソウエン）」の2つの日本料理レストランが用意される。
さらに、4つの個室を有し、さまざまな技法やトリートメントを組み合わせたパーソナルプログラムが楽しめるコンラッド・スパも展開。そのほか、ラグジュアリーな18m屋内プールや、最新トレーニングマシンを設置した24時間利用可能のフィットネスセンターなど、充実した設備が備わっている。
【写真】贅沢な空間！ ホテルの40階に位置する、コンラッドスイート
■新たなシンボルタワーに誕生
今回オープンするコンラッド名古屋は、名古屋の新たなシンボルタワー“ザ・ランドマーク名古屋栄”の上層階に位置し、街やカルチャーと呼応する体験を通して、豊かな感性と新たな視点を育むデスティネーションホテル。
また、計6つの料飲施設を併設。自然光が降り注ぐ開放的なシグネチャーレストラン「カーサ・オリーバ」やロビーラウンジ＆カフェ「サンドロップ」に加え、40階には技が息づく鮨会席「蒼流（ソウリュウ）」とライブ感あふれる鉄板焼「蒼焔（ソウエン）」の2つの日本料理レストランが用意される。
さらに、4つの個室を有し、さまざまな技法やトリートメントを組み合わせたパーソナルプログラムが楽しめるコンラッド・スパも展開。そのほか、ラグジュアリーな18m屋内プールや、最新トレーニングマシンを設置した24時間利用可能のフィットネスセンターなど、充実した設備が備わっている。