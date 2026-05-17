◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）

巨人の竹丸和幸投手（２４）が６回５安打無失点で、リーグトップタイの５勝目を挙げた。スポーツ報知評論家の高木豊氏も、ルーキーらしからぬピッチングには感心しきりで…。

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竹丸はなんだか顔がスッキリしていたね。１回ローテーションを飛ばして休ませて、疲れやストレスがリセットされたんだろう。そんな表情に見えた。

投球内容も素晴らしかったよ。腕がよく振れていて、ボールに力強さがあった。ピンチを背負う場面もあったし、味方がなかなか追加点を取れない展開だったにも関わらず、落ち着いていてバタバタしない。

一見ベビーフェースなんだけど、言葉はアレだが“クソ度胸”の持ち主だね。じゃないと、ルーキーで巨人の開幕投手なんて張れないよ。やっぱり巨人ってプレッシャーが他球団とはケタ違いと思うから。

力強さだけじゃなくて、投球に幅がある。インコースに強い球を見せておいて、外への遅い球で打ち取る。あるいはその逆。チェンジアップには、分かっていても打てない切れ味がある。これで早くもセの全球団から白星を奪ったわけだが、どんな強打者にも通用する多彩な投球術を持っているね。（スポーツ報知評論家）