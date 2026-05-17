◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神０―１広島（１７日・甲子園）

広島が１点勝負を制した。好投手の才木との対戦。７回に新井貴浩監督が動いた。先頭の坂倉が左越え二塁打を放つと、モンテロに代打・矢野。犠打で１死三塁として、坂倉にも代走・辰見を送った。主力打者を２人代える勝負手を打ち、野間が先制打を放った。先発の岡本が才木と渡り合い、７回途中まで無失点。１死二塁で降板したが、救援した高がピンチを脱出した。

試合後の新井監督の主な一問一答は以下

―１点差を守り切った

「岡本が本当に粘って、すばららしいピッチングをした。モチ（捕手の持丸）も中軸が強力な中で、よく引っ張ったと思う」

―３回と４回に２度の満塁もしのいだ

「本当に際々で粘り強さを出してくれたので、自信にしてもらいたい。岡本、モチもね」

―７回に代打、代走と動いた

「才木投手も序盤の３回を見たら『これはもう厳しいな』と思った。３回までに７つも三振で、これはかなり厳しいなと思っていたので。（勝つなら）１―０か２―１。あそこは勝負に出ました。それも含め、岡本とモチがよく耐えてくれたから、こういう試合をものにできたと思う」

―４番と５番の交代は勇気が必要な決断

「そんなにチャンスはないと思っていたので。あそこは勝負をかけました」

―７回のピンチで投入した高への信頼は増している

「信頼度は上がってきている。でないと、あの場面でコールできないので。彼も少しずつ成長していると思うし、自信にしてもらいたい」

―継投の準備はしていた

「何かあったらすぐ高を行かせるから、準備させておいてくださいとは投手コーチに言っていた」