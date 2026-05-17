【7月並みの暑さ】あすも暑い 今週後半は一転して「雨の日」続く

きょう17日（日）は高気圧に覆われた上に、暖かい空気が流れ込んだため

大分県日田市34.3℃、福岡県久留米市34.1℃、佐賀市33.0℃、鹿児島県伊佐市33.2℃を観測するなど暑い一日でした。

あす18日（月）も晴れるため暑い一日ですが、今週半ばからは雨の日が続くため、【早い梅雨入り】となる可能性があります。

【18日（月）の予想最高気温】

17日（日）は、福岡市30.2℃、鹿児島市30.1℃となり今年初めての「真夏日」となりました。明日18日（月）も大分県日田市３５℃の猛暑日の予想など、暑くなる見込みのため熱中症に気を付けてください。

【雨シミュレーション18日（月）～22日（金）】

18日（月）は雨の心配はありませんが、19日（火）は九州南部で、20日（水）は九州北部で雨になりそうです。

特に、21日（木）前線を伴った低気圧が通過するため【大雨のおそれ】があります。

九州地方 各都市の週間予報（２４日（日）まで）

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。今週の後半は雨の予報が多くなっています。

【梅雨入りの平年日】

九州北部６月４日ごろ ／ 九州南部５月３０日ごろ

・