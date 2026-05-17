FRUITS ZIPPER櫻井優衣、ピンク衣装で「サツコレ」ソロライブ “鏡なしで30分練習”の新曲初お披露目・歌詞間違いもキュートに訂正【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】人気アイドル、ピンクフリルのミニ丈衣装で美脚際立つ
7月29日に、メジャーデビュー後初となるCDシングルをリリースする櫻井が「サツコレ」初出演。ピンクのフリルがたくさんあしらわれたミニ丈衣装で登場し、自己愛たっぷりのモチベーションが上がる楽曲「ぜんぶ可愛いのせい」で華やかに幕を開けた。MCでは「初めて札幌に来たんですが、皆さん盛り上がってますか？」と呼びかけた。続けて7月29日に、メジャーデビュー後初となるCDシングルがリリースされることを報告した。
続いて2曲目では5月20日配信リリースされる新曲「ニガテオソロイ」を披露。OPENING TALEで「MV撮影の合間時間の30分で鏡無しの練習で迎えてるんですけど」と初披露することへの不安を明かしていた櫻井。可愛らしい笑顔やウィンクを魅せるなど、不安をものともさせない圧巻のパフォーマンスを見せた。
最後はソロデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」を披露。花道からセンターステージへと笑顔で駆け抜け、ステージ上でファンに接近。ファンに手を振るなど、可愛らしい仕草を見せて、最後には歌詞を間違えたことにも触れていたが、可愛らしく訂正していた
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
M1.ぜんぶ可愛いのせい
M2.ニガテオソロイ
M3.キミのことが好きなわたしが好き
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【写真】人気アイドル、ピンクフリルのミニ丈衣装で美脚際立つ
◆櫻井優衣、ピンクフリルのミニ丈衣装で「サツコレ」初登場
7月29日に、メジャーデビュー後初となるCDシングルをリリースする櫻井が「サツコレ」初出演。ピンクのフリルがたくさんあしらわれたミニ丈衣装で登場し、自己愛たっぷりのモチベーションが上がる楽曲「ぜんぶ可愛いのせい」で華やかに幕を開けた。MCでは「初めて札幌に来たんですが、皆さん盛り上がってますか？」と呼びかけた。続けて7月29日に、メジャーデビュー後初となるCDシングルがリリースされることを報告した。
最後はソロデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」を披露。花道からセンターステージへと笑顔で駆け抜け、ステージ上でファンに接近。ファンに手を振るなど、可愛らしい仕草を見せて、最後には歌詞を間違えたことにも触れていたが、可愛らしく訂正していた
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
◆櫻井優衣セットリスト
M1.ぜんぶ可愛いのせい
M2.ニガテオソロイ
M3.キミのことが好きなわたしが好き
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