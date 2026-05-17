◇MLB ホワイトソックス8-3カブス(17日、レート・フィールド)

ホワイトソックスの村上宗隆選手がカブス戦で2打席連続ホームランを放ち、勝利に貢献しました。

2番ファーストで先発出場となった村上選手は、3回に右腕ジェームソン・タイヨン投手から左中間スタンドへの16号ソロを記録。5回には再びタイヨン投手から甘く入ったストレートをとらえ、センターバックスクリーン右へ飛距離約130メートルの一撃を放ちました。

スタンドではアメリカのファンも日本語で書かれたボードを持ってサインのおねだり。「村上宗隆選手へ バッティンググローブをください！」「僕はサインでOK！」などベンチ上の最前列で熱視線を送るファンの様子がありました。

これでヤンキースのアーロン・ジャッジ選手を抜き、ア・リーグトップに浮上。村上選手は45試合で17本と年間61発ペースです。

また前日敗れて連勝が止まっていたホワイトソックスは、再び貯金1へ。昨季まで3年連続100敗を喫しているチームがここまで奮闘みせ、首位のガーディアンズとは1ゲーム差です。