FC東京がW杯メンバー選出会見、長友佑都は妻・平愛梨さんら家族から花束
FC東京は17日、北中米ワールドカップメンバーに選ばれた日本代表DF長友佑都とGKキム・スンギュの代表選出記者会見を行った。アジア史上最多5度目のW杯に向かう長友は「ここで終わりではなくて、僕らには大きな優勝という夢があるので。その夢に向かって、全身全霊をかけて戦いたいと思います」と意気込みを述べた。
スンギュも韓国代表史上最多タイとなる4度目のW杯となる。「韓国代表として、FC東京代表として出るという気持ち。長友佑都さんと一緒に、FC東京を代表するという気持ちで臨みたい」と力を込めた。
会見の最後には、妻で俳優の平愛梨さんと4人の息子が長友に花束を手渡した。4人の息子のTシャツには「ほぼ父の遺伝子」の文字。長友自身は会見でブラボーを封印していたが、長男が代わりに会場をあおりながら退場した。
(取材・文 石川祐介)
スンギュも韓国代表史上最多タイとなる4度目のW杯となる。「韓国代表として、FC東京代表として出るという気持ち。長友佑都さんと一緒に、FC東京を代表するという気持ちで臨みたい」と力を込めた。
会見の最後には、妻で俳優の平愛梨さんと4人の息子が長友に花束を手渡した。4人の息子のTシャツには「ほぼ父の遺伝子」の文字。長友自身は会見でブラボーを封印していたが、長男が代わりに会場をあおりながら退場した。
(取材・文 石川祐介)