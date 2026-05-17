この記事をまとめると ■物価高や燃料高の影響で大排気量車の中古価格は割安感が強まっている ■レクサスLSやセンチュリーなど超高級車も射程圏に入る ■維持費は高いものの今しか味わえない大排気量車の魅力が存在する

電動化時代だからこそ再評価したくなる魅力

近年の稀に見る物価高や世界情勢の影響によるガソリン高、オイル高など、クルマにまつわる金額もバカにならなくなってきたことで、ハイブリッド車などの低燃費車への注目が再び高まっている。

ただ裏を返せば、お世辞にも燃費がよいとはいいがたく維持費も高めとなってしまう大排気量モデルは今が底値ともいえるわけで、クルマ好きであれば一度は乗ってみたい車種に乗ることができるチャンスともいえるのではないだろうか。そこで今回は2桁万円で狙うことができる大排気量マルチシリンダー車をいくつかピックアップしてみた。

レクサスLSハイブリッド（初代）

レクサスのフラッグシップモデルであるLSは、日本では2006年9月に登場し、V8 4.6リッターエンジンを搭載したLS460がラインアップされていたが、翌年5月にはV8 5リッターエンジンにモーターを組み合わせて4WDとしたLS600h系が登場している。

この600という数字は6リッタークラスの出力を備えていることを意味しており、システム最高出力は445馬力。にもかかわらずカタログ燃費は12.2km/Lとなっており、パワーに振ったハイブリッドでありながらもしっかり燃費性能も兼ね備えている点はさすがといったところ。

新車時は最低でも乗り出し1000万円級の車両だったが、今は100万円以下で乗り出せるものも多く、一見の価値ありといえる。

日産スカイラインクロスオーバー

今ほどクロスオーバーSUV人気が高まる前の2009年に登場してしまった、時代を先取りしすぎたモデルであるスカイラインクロスオーバーは、12代目のスカイラインをベースに生まれたクーペスタイルのクロスオーバーモデルとなっている。

セダンにはV6 2.5リッターモデルも存在していたが、クロスオーバーは全グレードでV6 3.7リッターエンジンが搭載されており、その出力は330馬力とかなりのもの。駆動方式はFRとアテーサE-TSを採用する4WDが用意され、クロスオーバーSUVながらスポーティな走りも楽しむことができるのだ。

そんなスカイラインクロスオーバーは100万円以下どころか50万円台から見つけることも可能で、走行距離も少なめな個体がちらほらあるのもうれしいところ。

フラッグシップセダンも狙える

ホンダ・レジェンド（4代目）

残念ながら現在は姿を消してしまっているが、長らくホンダのフラッグシップセダンとしてラインアップされていた（一部世代にはクーペも存在するが）レジェンド。初代から前輪駆動レイアウトを採用し続けていたが、2004年に登場した4代目では「SH-AWD」なる先進的な四輪駆動システムを搭載。

このSH-AWDは四輪の駆動力を自在に制御する世界初のシステムで、ビッグセダンとは思えないコーナリング性能を実現。そこに組み合わされるエンジンは国産車として初の自主規制値を超える300馬力を達成したV6 3.5リッターエンジンとなっていた。

なお2008年9月のマイナーチェンジ時にはエンジンが3.7リッターに排気量が拡大され、トランスミッションも5速ATから6速ATへと多段化。さすがに100万円以下は3.5リッターモデルが中心となるが、わずかに3.7リッターモデルも射程圏内となっている。

トヨタ・センチュリー

トヨタのショーファードリブンとして知られるセンチュリー。現在は3代目モデル（セダン）が販売中となっているが、歴代で唯一、そして国産車としても唯一のV12型エンジンを搭載するのが1997年から2017年まで販売されていた2代目モデルだ。

出力は280馬力/49.0kgm（初期型）と今の感覚では驚くほどのハイスペックというワケではないが、V12ならではの回転フィールと圧倒的な静粛性は今でもトップクラスといえるもの。

ただ、ここ最近は2代目センチュリーの中古車相場がグッと上がってきており、執筆時点で100万円以下で狙えるものはごくわずかとなっているので、狙っているのであれば即行動をおすすめしたい。