◇セ・リーグ 巨人1―0DeNA（2026年5月17日 東京D）

巨人バッテリーが爆笑お立ち台で東京ドームを盛り上げた。

この日のヒーローインタビューに呼ばれたのは6回5安打無失点と好投してセ・リーグ最多タイの5勝目（2敗）をマークしたドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）と、6試合ぶりスタメンながら初回に先制＆決勝の左前適時打を放つなど3安打1打点で今季初の猛打賞をマークした頼れる新キャプテン・岸田行倫捕手（29）のバッテリー。

仲良く並んでお立ち台に上がり、まずは竹丸から先に日本テレビ・村山喜彦アナウンサー（62）のインタビューを受けることになった。

すると、竹丸は「チームが連勝中だったので、なんとか勝てるようにという思いでマウンドに上がりました」と第一声。「無失点、いかがでしたか？」と聞かれると「ピンチは結構あったんですけど、粘れて良かったです」と答えた。

ここまでは“よくある”ヒーローインタビュー。だが、ここからなんとも“らしい”竹丸劇場？がスタートする。

村山アナから「1回の裏には岸田選手がまず1点取ってくれました。今日のバッテリー、コンビネーションはいかがでした？」と聞かれると竹丸は「最高でした」と一言。「岸田捕手のリードはいかがでした？」にも「最高でした」と答えた。

さらに「途中、ピンチも何回かあったかと思うんですが、あの時はどんなことを言われてリードされていたんでしょうか」には「しっかり粘っていこうっていうふうに。そういう感じです」と回答した竹丸。

ここで村山アナが「…と言っていますが、岸田さん。今日の竹丸選手のピッチングいかがでしたか？」と質問する相手を変えたが、竹丸の問答中に笑みを浮かべていた岸田は「最高です！」とこちらも笑顔で息を合わせてスタンドを沸かせた。

そして、バッテリーの絶妙な空気感に乗っかった村山アナから「竹丸さん、これで5勝目。これに関してはいかがですか？」と再び水を向けられた竹丸は「最高です」とし、スタンドは爆笑。「これでチームは6連勝。いかがでしょう」にも「最高です」と答えて笑わせた。

もちろん、その間ずっと持ち前のポーカーフェイスを貫く竹丸。頼もしいルーキーに岸田は終始笑顔だった。