松本まりか＆高橋メアリージュン、“奪い愛”から一変！大親友役でW主演 『エミリとマリア』6.18放送開始
松本まりかと高橋メアリージュンがダブル主演するドラマ『エミリとマリア』 が、MBSほかにて6月18日から順次放送開始となることが決まった。
【写真】“奪い愛”から“大親友”へ 再共演を果たす松本まりか＆高橋メアリージュン
本作は、劇作家・演出家の根本宗子によるオリジナル作品。根本は本作でオリジナル連続ドラマ初監督も務める。
30代後半になるとふと胸に浮かぶ「⼈⽣ってこのまま進んでいくの？？」という“なんとも⾔えないモヤモヤ”。恋愛、結婚、キャリア、若さ̶どれもすぐの問題ではないのに、⼼がざわつく感覚。そんな⾔葉にできない気持ちを、リアルかつユーモラスな会話劇をベースにした4話構成のオリジナルドラマで届ける。
幼稚園から私立女子校育ちの35歳、独身。アパレルブランドを経営するエミリ（松本）と、テレビ局でドラマのプロデューサーとして働くマリア（高橋）は、幼い頃からずっと一緒に育ってきた大親友。今も変わらず定期的に集まっては、行きつけのカフェでケーキを前に近況報告が始まる。
「で、どうだったの？」から始まり、婚活、美容、韓国、ピラティス、SNS…どんどん移り変わる会話。ケーキを持って写真を撮って加工して、「うちら肌きれいになったよね？」とテンポよく時間が過ぎていく。
そこへ、2人が通うネイルサロンの年下ネイリスト・さくらが合流。流行の話題も、スマホに流れてくる動画も、どこかかみ合わない。若者との世代のギャップを感じる中、さくらの口から出た一言、「ねぇさんたちってどうなりたいんですか？」
絶句するエミリとマリア。「わたしたちのこのモヤモヤってなんなんだろう……」「若さに憧れちゃうのってなんでなんだっけ……？」。そんな思いを抱えながら、二人は“自分なりの幸せ”を求めて奔走する―。
アパレルブランドのデザイナー兼社長で自己肯定感高めのエミリ役には松本まりか。エミリの大親友、テレビ局でプロデューサーとしてどんどん出世して自分の力で裕福な暮らしを手にしているマリア役には高橋メアリージュン。昨年のドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日）での激しい奪い合いから一変、松本と高橋が本作では何でも話し合える大親友として再共演を果たす。
松本は「根本さんの描く台詞をこんなに喋れて、夢が叶った。メアリーちゃんともう一度一緒に芝居してみたい、も叶った。面白い会話劇をやりたい、も叶った。そうか。思ったこと願ったことって叶うんですね」、高橋は「30代あるあるの会話や可愛いファッション、濃いキャラクター満載の“根本ワールド”を、ぜひ最後まで楽しんで下さい！」とコメント。
監督・脚本の根本は「生きていると想像もしなかった理不尽な目にも遭いますよね。『自分の人生の意味』を自分自身で自問自答してしまう深夜もありますが、人生にはふと何かおかしみあることが降ってきて、悩んでいたことが馬鹿馬鹿しく思える瞬間もあったりするものだと信じています。そんな愛のあるおかしみを毎週お届けできるよう努めました」としている。
ドラマ特区『エミリとマリア』は、MBSにて6月18日より毎週木曜24時59分、テレビ神奈川にて6月18日より毎週木曜23時30分、チバテレにて6月19日より毎週金曜23時、テレ玉にて6月24日より毎週水曜24時30分、とちテレにて6月25日より毎週木曜23時30分、群馬テレビにて6月25日より毎週木曜24時放送。
※コメント全文は以下の通り
【松本まりか、高橋メアリージュン、根本宗子 コメント全文】
★松本まりか コメント
根本さんの描く台詞をこんなに喋れて、夢が叶った。
メアリーちゃんともう一度一緒に芝居してみたい、も叶った。
面白い会話劇をやりたい、も叶った。
そうか。思ったこと願ったことって叶うんですね。叶っちゃうんですね。
そういえば、突き抜けたファッションメイクをドラマでやってみたい、も、
可愛いが詰まったこのおとぎの国のようなビジュアル、世界観、映像も、
クリエイティブをとことん突き詰めるスタッフさんとの仕事も、
魅力的な演者さんとのセッションもみんな望んでたことばかりだったり。
なるほどね、人間望めば叶うのか。
いやでも2日で45ページ膨大な2人のおしゃべりほぼ長回しのワンカットという撮影は、望んだつもりはなかったけど。
撮り切れた達成感は望んだ以上だった。いいねそういう場合もあるのか。
なにはともあれ根本さんの台詞は何度繰り返したって一ミリも飽きないのが、すごい。
ずっと楽しいのが、すごい。どうか伝わっていますように（ハート）
★高橋メアリージュン コメント
一年ぶりに松本まりかさんと再びご一緒でき、初めて根本さん作品に参加できたこと、とても嬉しかったです。
脚本も演出も素晴らしく、まりかちゃんとの会話劇は役者冥利に尽きる時間でした。
30代あるあるの会話や可愛いファッション、濃いキャラクター満載の“根本ワールド”を、ぜひ最後まで楽しんで下さい！
★根本宗子 コメント
松本まりか氏と高橋メアリージュン氏。大ファンだったお二人が主演を引き受けてくださり、書きたいセリフが滝のように溢れ出しました。本読みでお会いした日から撮影期間、お二人のお人柄に日に日に惚れ惚れし、過酷なはずの深夜ドラマもみんなで笑っていたらクランクアップしていました。
生きていると想像もしなかった理不尽な目にも遭いますよね。「自分の人生の意味」を自分自身で自問自答してしまう深夜もありますが、人生にはふと何かおかしみあることが降ってきて、悩んでいたことが馬鹿馬鹿しく思える瞬間もあったりするものだと信じています。そんな愛のあるおかしみを毎週お届けできるよう努めました。受け取っていただけたら嬉しいです。
全キャスト、スタッフのおかげで、初めての肌触りの摩訶不思議でちょっぴりシュールな４話の連続ドラマが完成しました。
どうぞ、お楽しみくださいませ。
【写真】“奪い愛”から“大親友”へ 再共演を果たす松本まりか＆高橋メアリージュン
本作は、劇作家・演出家の根本宗子によるオリジナル作品。根本は本作でオリジナル連続ドラマ初監督も務める。
30代後半になるとふと胸に浮かぶ「⼈⽣ってこのまま進んでいくの？？」という“なんとも⾔えないモヤモヤ”。恋愛、結婚、キャリア、若さ̶どれもすぐの問題ではないのに、⼼がざわつく感覚。そんな⾔葉にできない気持ちを、リアルかつユーモラスな会話劇をベースにした4話構成のオリジナルドラマで届ける。
「で、どうだったの？」から始まり、婚活、美容、韓国、ピラティス、SNS…どんどん移り変わる会話。ケーキを持って写真を撮って加工して、「うちら肌きれいになったよね？」とテンポよく時間が過ぎていく。
そこへ、2人が通うネイルサロンの年下ネイリスト・さくらが合流。流行の話題も、スマホに流れてくる動画も、どこかかみ合わない。若者との世代のギャップを感じる中、さくらの口から出た一言、「ねぇさんたちってどうなりたいんですか？」
絶句するエミリとマリア。「わたしたちのこのモヤモヤってなんなんだろう……」「若さに憧れちゃうのってなんでなんだっけ……？」。そんな思いを抱えながら、二人は“自分なりの幸せ”を求めて奔走する―。
アパレルブランドのデザイナー兼社長で自己肯定感高めのエミリ役には松本まりか。エミリの大親友、テレビ局でプロデューサーとしてどんどん出世して自分の力で裕福な暮らしを手にしているマリア役には高橋メアリージュン。昨年のドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日）での激しい奪い合いから一変、松本と高橋が本作では何でも話し合える大親友として再共演を果たす。
松本は「根本さんの描く台詞をこんなに喋れて、夢が叶った。メアリーちゃんともう一度一緒に芝居してみたい、も叶った。面白い会話劇をやりたい、も叶った。そうか。思ったこと願ったことって叶うんですね」、高橋は「30代あるあるの会話や可愛いファッション、濃いキャラクター満載の“根本ワールド”を、ぜひ最後まで楽しんで下さい！」とコメント。
監督・脚本の根本は「生きていると想像もしなかった理不尽な目にも遭いますよね。『自分の人生の意味』を自分自身で自問自答してしまう深夜もありますが、人生にはふと何かおかしみあることが降ってきて、悩んでいたことが馬鹿馬鹿しく思える瞬間もあったりするものだと信じています。そんな愛のあるおかしみを毎週お届けできるよう努めました」としている。
ドラマ特区『エミリとマリア』は、MBSにて6月18日より毎週木曜24時59分、テレビ神奈川にて6月18日より毎週木曜23時30分、チバテレにて6月19日より毎週金曜23時、テレ玉にて6月24日より毎週水曜24時30分、とちテレにて6月25日より毎週木曜23時30分、群馬テレビにて6月25日より毎週木曜24時放送。
※コメント全文は以下の通り
【松本まりか、高橋メアリージュン、根本宗子 コメント全文】
★松本まりか コメント
根本さんの描く台詞をこんなに喋れて、夢が叶った。
メアリーちゃんともう一度一緒に芝居してみたい、も叶った。
面白い会話劇をやりたい、も叶った。
そうか。思ったこと願ったことって叶うんですね。叶っちゃうんですね。
そういえば、突き抜けたファッションメイクをドラマでやってみたい、も、
可愛いが詰まったこのおとぎの国のようなビジュアル、世界観、映像も、
クリエイティブをとことん突き詰めるスタッフさんとの仕事も、
魅力的な演者さんとのセッションもみんな望んでたことばかりだったり。
なるほどね、人間望めば叶うのか。
いやでも2日で45ページ膨大な2人のおしゃべりほぼ長回しのワンカットという撮影は、望んだつもりはなかったけど。
撮り切れた達成感は望んだ以上だった。いいねそういう場合もあるのか。
なにはともあれ根本さんの台詞は何度繰り返したって一ミリも飽きないのが、すごい。
ずっと楽しいのが、すごい。どうか伝わっていますように（ハート）
★高橋メアリージュン コメント
一年ぶりに松本まりかさんと再びご一緒でき、初めて根本さん作品に参加できたこと、とても嬉しかったです。
脚本も演出も素晴らしく、まりかちゃんとの会話劇は役者冥利に尽きる時間でした。
30代あるあるの会話や可愛いファッション、濃いキャラクター満載の“根本ワールド”を、ぜひ最後まで楽しんで下さい！
★根本宗子 コメント
松本まりか氏と高橋メアリージュン氏。大ファンだったお二人が主演を引き受けてくださり、書きたいセリフが滝のように溢れ出しました。本読みでお会いした日から撮影期間、お二人のお人柄に日に日に惚れ惚れし、過酷なはずの深夜ドラマもみんなで笑っていたらクランクアップしていました。
生きていると想像もしなかった理不尽な目にも遭いますよね。「自分の人生の意味」を自分自身で自問自答してしまう深夜もありますが、人生にはふと何かおかしみあることが降ってきて、悩んでいたことが馬鹿馬鹿しく思える瞬間もあったりするものだと信じています。そんな愛のあるおかしみを毎週お届けできるよう努めました。受け取っていただけたら嬉しいです。
全キャスト、スタッフのおかげで、初めての肌触りの摩訶不思議でちょっぴりシュールな４話の連続ドラマが完成しました。
どうぞ、お楽しみくださいませ。