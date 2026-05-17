◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

マイル女王決定戦が１８頭で争われ、クリストフ・ルメール騎手騎乗で１番人気のエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）がＧ１・３勝目を飾った。昨年アスコリピチェーノで制覇しているルメール騎手は２０年アーモンドアイ、２１年グランアレグリアに続く当レース連覇で、自身の持つ最多勝記録を更新する５勝目をマークした。勝ち時計は１分３０秒９。

昨年の桜花賞、秋華賞を制し、最優秀３最牝馬に選出された。初の海外遠征だった香港マイルこそ１１着に大敗したが、立て直されて迎えた今年初戦の阪神牝馬Ｓで、カムニャックなどを封じて白星発進。大一番でも勝利は譲らなかった。

２着には２番人気のカムニャック（川田将雅騎手）、写真判定になった３着争いは３番人気のクイーンズウォーク（西村淳也騎手）が３着、５番人気のエリカエクスプレス（武豊騎手）は４着だった。

シルクレーシング・米本昌史代表（エンブロイダリー＝１着）「昨年トップの２冠牝馬として、どれくらい結果を出してくれるかなというところで、ルメール騎手の位置取りから最後の仕掛けどころ、すべて完璧だったように見えましたし、何よりこの馬がしっかり成長しながら素晴らしい結果でゴールしてくれたことに興奮しています。

（勝利を確信したのは）もう直線の序盤ぐらいでクリストフが仕掛けどころを待っているように見えましたので、手応えもいいのだろうなと思いましたし、あとは伸びてこい、ということで一生懸命応援しました。

（今後のプランは）レースが終わったばかりですので。いずれにせよ古馬牝馬のチャンピオンになったわけですから、そういうレベルで次はどこに挑戦するかというのは、森（一誠）先生と相談して幅広い視野で検討したいなと思っています。

（ブリーダーズＣフィリー＆メアターフの権利を手にしたことには）選択肢のひとつとして検討していきたいと思います」