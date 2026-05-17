ヴィクトリアマイル・Ｇ１（１７日、東京・芝１６００メートル）が１８頭で争われ、クリストフ・ルメール騎手騎乗で１番人気のエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）がＧ１・３勝目を飾った。昨年アスコリピチェーノで制覇しているルメール騎手は２０年アーモンドアイ、２１年グランアレグリアに続く当レース連覇で、自身の持つ最多勝記録を更新する５勝目をマークした。勝ち時計は１分３０秒９。

２着には２番人気のカムニャック（川田将雅騎手）、写真判定になった３着争いは３番人気のクイーンズウォーク（西村淳也騎手）が３着、５番人気のエリカエクスプレス（武豊騎手）は４着だった。

レース後に、ＪＲＡ公式ＹｏｕＴｕｂｅではルメール騎手と川田将雅騎手のジョッキーカメラの映像が公開された。レース後に川田騎手が駆け寄り「クリストフ、ｗｉｎｎｅｒ！ ｅｖｅｒｙ ｔｉｍｅ ｙｏｕ ｗｉｎ。（自分は）ｅｖｅｒｙ ｔｉｍｅ Ｓｅｃｏｎｄ」と流ちょうな英語で祝福すると、ルメール騎手も英語で自身の通算Ｇ１勝利（海外含む）が１００勝目だということを伝えた。すると川田騎手は「すごいね、ホント〜！」と驚いた様子で返答すると、再び英語で祝福。自分はおそらく１０回以上（ルメール騎手の）２着だよと伝えると、ルメール騎手は「ソーリー」と言ってその場を離れる様子が映っている。