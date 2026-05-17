「初夏のボブ」はコレだーーっ！【40・50代】こなれ感満載♡「ゆるウェーブボブ」

初夏らしい“軽やかさ”をまといたいなら、ヘアスタイルで柔らかな動きを表現するのがおすすめ。ふわっと揺れる「ゆるウェーブボブ」は、40・50代に自然な華やぎを与えてくれそうです。今回ご紹介するのは、こなれ感満載なゆるウェーブボブ。初夏の気分にぴったりなヘアスタイルを早速チェックしていきましょう。

丸みシルエットのこなれボブ

自然な丸みがナチュラルな印象のボブスタイル。落ちかけたパーマのゆるい動きを活かして、大人に似合うこなれ感のある印象にカットされています。毛先が内側に収まりやすい丸みのあるシルエットは、頭の形をきれいに見せたい人にもおすすめです。

簡単なスタイリングでおしゃれ見え

こちらのヘアスタイルは、トップを長めにしたレイヤーボブにパーマをプラス。ゆるめのニュアンスパーマが暗髪にマッチしています。パーマを施すことで、スタイリングがラクになるのも嬉しいポイント。ヘアスタイリストの@hanae.yamaguchiさんは、「スタイリングは、少し湿ってる状態にバームとオイルを混ぜた物を全体に馴染ませればオッケーです」とコメントしています。

ペタンコ髪からふんわり髪へ、印象チェンジ

ウェーブボブは、ボリューム不足によるペタンコ髪の解消法としてもおすすめ。こちらのヘアスタイルは、トップからふんわりとしたパーマをかけて立体的に仕上げ、髪がボリュームアップしたかのような印象に。あごのラインで短めに揃えることで、首元がすっきり見えるところも好ポイント。爽やかな雰囲気がこれからの季節にぴったりです。

明るめカラーで若々しさをアップ

切りっぱなしのボブにウェーブをプラスすることでこなれ感のある雰囲気に。シャープなボブに飽きてきた人にもおすすめなヘアスタイルです。明るいカラーは、ウェーブによるこなれた毛流れを強調してくれる効果も。軽やかで若々しい印象を与えられそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naokisakon様、@hanae.yamaguchi様、@rico_salon様、@nodiss_miuk様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ナカゾノ サユリ

服飾系大学を卒業後、アパレル店員を経て、美容・ファッションライターに転身。日本化粧品検定1級も保持。コスメ、アパレルをはじめ女性向けトレンド情報全般をカバーするFTNライター。