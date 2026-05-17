高橋一生主演のテレビ朝日系ドラマ「リボーン 〜最後のヒーロー〜」第５話が１２日、放送された。野本英人（高橋一生）に転生した根尾光誠（＝高橋２役）は、根尾社長になりすまし、ＮＥＯＸＩＳの自社ビル用地の重要な交渉を行うことに。ＳＮＳ上では、交渉相手の不動産会社の社長令嬢・篠宮愛を演じた星野真里（４４）に注目が集まった。

篠宮は根尾を「君は生意気だね」などと「君」と呼び、福祉への熱い思いとともに、根尾への複雑な感情も描かれた。ＳＮＳ上では、「演技力が輝く」「星野真里劇場」「うるうるしちゃった」「彼女の自然な演技は相変わらず説得力がある」「主人公を『君』と呼び、サバサバしたふうの喋り方をする。何かとてもなつかしいテイスト。それを適切に演じてみせる星野真里の力量の高さ」「最高の演技！いくら褒めても褒め足りない！」と圧倒的な演技力を絶賛する声が続々。

ほかにも「久しぶりに見た気がするけど？４０過ぎても綺麗だな」「わからんかった！」「めちゃくちゃ美しなってるくないか？！」「めちゃくちゃ久々に見た」「すごい可愛くて色っぽくて、演技もめちゃ上手」「素敵だったな」「透明感が健在で驚き」などの声があがる反響となっている。

ドラマ「新・星の金貨」（２００１年）などで知られる星野は、２０１１年、青学大時代の先輩でＴＢＳのアナウンサー（当時）だった高野貴裕氏と９年の交際を経て、結婚。２女を授かった。２４年、長女（１０）は国指定の難病「先天性ミオパチー」であることを公表した。