「陸上・セイコーゴールデングランプリ東京」（１７日、ＭＵＦＧ国立）

女子やり投げが行われ、２４年パリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）は、６０メートル３６で５位だった。

２月から五輪３度優勝のヤン・ゼレズニー氏に師事し、投てきのフォームを細かく変更して迎えた今季初戦。まだまだなじんでおらず、５本の投てきで６０メートルを超えたのは１度にとどまった。「いやー（笑）こんなに思うようにいかないのは久しぶり。不完全燃焼！」と豪快に笑いつつ、「これでこんなに飛ぶなら（練習を積めば）もっと飛ぶ。これからが楽しみになる試合ができた」と前を向いた。

フォームは大きく３点変更。助走開始を直立から始め、助走路の真ん中を走り、やりの引き方を下に降ろさない方法に変えた。昨季までは一度やりを下に下ろしてから投てきモーションに入っていたが、ヤン新コーチに見せた際に「これは来世。もっと早く出会ってやろう」と封印されたという。北口は「やりを下ろして引くのはヤンが元祖なので。その方に違うと言われました」とがははと笑って明かした。

国立競技場で開催された２５年世界選手権は、右肘痛の影響で１４位にとどまったが、現在は痛みはなく順調に練習に打ち込めている。今後はダイヤモンド・リーグ中国大会に出場し、日本選手権（６月、愛知）に照準を合わせていく。

今大会は結果こそ伴わなかったが、フォーム変更は２７年世界選手権や、連覇のかかる２８年ロサンゼルス五輪を見据えたものだ。北口は「将来的には７０メートルを投げたいと思っている」とさらなる飛躍を誓った。

優勝は６１メートル５７でリーマ・オタバー（バーレーン）。日本勢最上位は上田百寧（ゼンリン）で、６１メートル４０を投げて２位だった。