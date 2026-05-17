ピン芸人の吉住（36）が16日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？ 〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。松岡昌宏とクラスメートだったプロダクション人力舎の先輩を知り驚いた。

吉住はお笑いを始めたきっかけを東京03のコントを見たことだと明かした。博多大吉から「03はどこで見たの？」と聞かれ、吉住は「『エンタの神様』（日本テレビ系）とかだったと思いますけど、そこで『これがコントっていうんだ』みたいな感じで。そこからラバーガールさんとか、キングオブコメディ（現在は解散）さんとかのコントを見たときに『すごい好き』と思って、調べたら全員同じ事務所だったので、人力舎のコントが好きなのかもしれないと思って」と人力舎を選んだ経緯を語った。

松岡は「『私も人力舎だ』と思って入ったら『ワカチコワカチコ？』」と聞くと、吉住は「はい。近くにいたのは『ワカチコワカチコ』」と答えた。

大吉は「（松岡の）同級生」と言うと、松岡は「我がクラスメートの」と明かし、吉住は「そうなんですか!?」と驚いた。

大吉は「藤堂くんでしたっけ」と本名を聞き、松岡は「藤堂です」と笑った。吉住は「私が人見知りしてたとき、ゆってぃさんだけがなんか袖とかに来てくれて『一緒にご飯食べようよ』とか」と助けられたエピソードを語ると、松岡は「アイツね、やさしいんですよ」と笑った。

吉住も「めっちゃやさしかった」と良くしてもらっている先輩だと語った。