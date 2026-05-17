元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が17日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。「殴るぞ」とキレる一幕があった。

この日、一茂とかまいたちの山内健司、濱家隆一は東京・自由が丘にある世界最大級の傘専門店を訪れた。

店内でさまざまな傘を見つつ、一茂が「英国紳士は傘ささないんだよ。ハワイの人は雨降っても絶対傘ささない。乾くから」などと“傘うんちく”を語り始めた。そして「イギリスで紳士の人が傘ささないの、理由があったんだよな…。なんだっけな？」と自身でうんちくを言い始めたにもかかわらず、答えを忘れてしまった。

すると濱家がすかさず「疑問を投げかけて答えを知らんって…最悪の時間ですよ、これ」と厳しいツッコミを入れた。

一茂は「最近、いろいろ言いたいんだけど、理由忘れちゃうんだよね」と“釈明”。しかし、濱家は「おじいちゃんですもんね。60歳ですもん」といたずらっぽい表情で追撃した。

これに一茂は顔色を変え「おじいちゃん？いいんだよ…いちいち。殴るぞ、お前」とブチきれた。そして側面から山内が「かんしゃくもちのおじいさん」とさらに援護射撃していじると、一茂は「まとめてグシャっと潰すぞ！」とさらに怖い表情になって言い放った。