【付録】ムーミンの「お出かけ保冷バッグ」が付いてくる！ 『リンネル 2026年7月号』が5月20日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『リンネル 2026年7月号』（宝島社）の「スクエア型でたっぷり入る！ お出かけ保冷バッグ（ムーミン）」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月20日に発売される『リンネル 2026年7月号』（税込1690円）。付録として、「スクエア型でたっぷり入る！ お出かけ保冷バッグ（ムーミン）」が付いてきます。
マチが約14cmとしっかり確保されたスクエア型なので、お弁当や食材のパックを傾けずに水平のまま収納できます。深さも十分あり、350mL缶を立てて入れられるほか、ファミリー向けの箱入りアイスクリームまで持ち運べる頼もしいサイズ感です。毎日のお買い物はもちろん、レジャーやピクニックでも大活躍すること間違いありません。
キャンバス風のナチュラルな素材感に、ムーミン・コミックス『黄金のしっぽ』のワンシーンが大人っぽくおしゃれにプリントされています。機能面も充実しており、背面にはスマートフォンやカードケースをサッと出し入れできる外ポケットが付いているのが嬉しいポイント。ダブルファスナー仕様で開閉もしやすく、実用性とデザイン性を兼ね備えた優秀な保冷バッグです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『リンネル 2026年7月号』の「スクエア型でたっぷり入る！ お出かけ保冷バッグ（ムーミン）」が見逃せない！
宝島社から5月20日に発売される『リンネル 2026年7月号』（税込1690円）。付録として、「スクエア型でたっぷり入る！ お出かけ保冷バッグ（ムーミン）」が付いてきます。
大容量のスクエア型で安定感抜群！
マチが約14cmとしっかり確保されたスクエア型なので、お弁当や食材のパックを傾けずに水平のまま収納できます。深さも十分あり、350mL缶を立てて入れられるほか、ファミリー向けの箱入りアイスクリームまで持ち運べる頼もしいサイズ感です。毎日のお買い物はもちろん、レジャーやピクニックでも大活躍すること間違いありません。
大人可愛いデザインと便利な背面ポケット
キャンバス風のナチュラルな素材感に、ムーミン・コミックス『黄金のしっぽ』のワンシーンが大人っぽくおしゃれにプリントされています。機能面も充実しており、背面にはスマートフォンやカードケースをサッと出し入れできる外ポケットが付いているのが嬉しいポイント。ダブルファスナー仕様で開閉もしやすく、実用性とデザイン性を兼ね備えた優秀な保冷バッグです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)