【40代主婦に聞いた】無印良品で買ってよかった商品3選！ 「家全体が自然ときれいになる」という名品は？
小さな家事でも、毎日の暮らしの中で積み重なれば、大きな負担に変わるもの。そんなときに便利なのが、身近なお店で購入できるお役立ちアイテムです。
All About ニュース編集部は、全国の20~70代の主婦50人を対象に、「無印良品の商品」に関するアンケートを実施。その中から、埼玉県在住・40代主婦に聞いた、「無印良品で購入したお役立ちアイテム3選」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
在住：東京都
同居者：自分、夫、子ども1人
職業：業務委託
世帯収入：1500万円
最近の悩み：洗濯物をたたむのが面倒くさい。お風呂掃除が面倒でシャワーで済ませてしまう
いかがでしたでしょうか。日々の暮らしに忙しい主婦の声を見れば、どの商品がどのような場面で役立つかが分かるもの。気になった商品があった人は、お近くの店舗を訪れてみてもよいかもしれません。(文:All About ニュース お買いもの部)
All About ニュース編集部は、全国の20~70代の主婦50人を対象に、「無印良品の商品」に関するアンケートを実施。その中から、埼玉県在住・40代主婦に聞いた、「無印良品で購入したお役立ちアイテム3選」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
回答者プロフィール回答者本人：48歳女性
在住：東京都
同居者：自分、夫、子ども1人
職業：業務委託
世帯収入：1500万円
最近の悩み：洗濯物をたたむのが面倒くさい。お風呂掃除が面倒でシャワーで済ませてしまう
お役立ちアイテム1：「フローリングワイパー用モップ（水拭きタイプ）」回答者が教えてくれた最初の商品は「フローリングワイパー用モップ（水拭きタイプ）」。691円で購入可能です。「掃除のハードルがかなり下がりました。掃除機は出すのが面倒ですが、これは軽くてすぐ使えるので汚れが目についたときに『ついで掃除』が習慣になりました。水拭きすると床のベタつきもちゃんと取れるし、髪の毛やホコリもきれいに取れるので満足度が高いです。小回りも効くので家具の周りもサッと掃除できて、部屋をきれいな状態に保ちやすくなりました」と魅力を語ってくれました。
お役立ちアイテム2：「落ちワタ混ふきん12枚組」回答者が教えてくれた2つ目の商品は「落ちワタ混ふきん12枚組」。1人前で500円となっています。「枚数が多いので汚れたらすぐ交換できるのが本当に楽で、洗って使い回すストレスが減りました。キッチン、テーブル、ちょっとした掃除と用途ごとに分けられるので衛生面も安心です。結果的に『ついでに拭く』回数が増えて、家全体が自然ときれいになります。家事の手間を減らすというより、『考えなくていい状態』になるほど、掃除が習慣になりました」と、実際の活用法を語ってくれました。
お役立ちアイテム3：「家中が掃除できる泡クリーナー」回答者が教えてくれた3つ目の商品は「家中が掃除できる泡クリーナー」。400mの場合、税込み500円で購入可能です。「一本でいろんな場所に使えるので、洗剤を複数持たなくていいのが快適です。キッチンの油汚れや床の汚れもこれで済むので、『どの洗剤使うんだっけ？』と迷う時間がなくなります。スプレーして拭くだけなので手間も少なく、掃除のスピードが上がりました。掃除をシンプルにしてくれるのが最大のメリットです」と、日々の暮らしに欠かせない存在になっているようです。
いかがでしたでしょうか。日々の暮らしに忙しい主婦の声を見れば、どの商品がどのような場面で役立つかが分かるもの。気になった商品があった人は、お近くの店舗を訪れてみてもよいかもしれません。(文:All About ニュース お買いもの部)