「一旦、ルーブル美術館辺りに飾りに行こう」道枝駿佑、雑誌のアザーカットに「メーター振り切れそう」
なにわ男子の道枝駿佑さんは5月15日、自身のInstagramを更新。雑誌『MEN'S NON-NO』（集英社）5月号のアザーカットを公開しました。
【写真】道枝駿佑、雑誌のアザーカットを公開！
コメントでは「メーター振り切れそう」「バチバチにキメてるモデル道枝さんほんっとに最高です！」「髪の毛いつもと違ってかっこいい」「どんな髪型も似合うっ」「一旦、ルーブル美術館辺りに飾りに行こうぜ。まじで」「なぜそんなにもさまざまな髪型、服装が似合うのですか！？」「爆ビジュ透明感が際立っててかっこいい」「世界一かわいい道枝くん」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】道枝駿佑、雑誌のアザーカットを公開！
「一旦、ルーブル美術館辺りに飾りに行こうぜ」道枝さんは「MEN'S NON-NO 5月号 other cut」とつづり、9枚の写真を投稿。雑誌のアザーカットで、パーマヘアにジャケットや花柄のロングコート、センター分けヘアにピンク色のセンタープレスパンツなど、さまざまなファッションを着こなす姿を披露しています。
「この衣装かっこよすぎる」17日の投稿では「Venue101 ありがとうございました！」とつづり、16日の夜に放送された音楽番組『Venue101』（NHK総合）での黒を基調とした衣装姿を披露しています。ファンからは「えっ、、めっちゃかっこいい」「階段で撮ってるからより脚の長さが際立ってて最高です」「美しい衣装似合います」「かっこいいー！！」「この衣装かっこよすぎる」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)