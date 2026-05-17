あす（18日）は広い範囲で晴れ 北海道や奄美では雨も

あす（18日）は広い範囲で晴れるでしょう。沖縄や奄美も梅雨の晴れ間となりますが、夜は奄美を中心に雨の降る所がありそうです。北海道は雲が広がりやすく、夕方以降はにわか雨の所もあるでしょう。

【画像で見る】全国の週間予想 週の後半は全国的にくもりや雨か

内陸を中心に猛暑日のところも 熱中症に注意

朝の気温はけさ（17日朝）と同じくらいの所が多い見込みです。日中の気温は北陸や北日本を中心に17日より高くなるでしょう。





九州から東北南部にかけて、30℃以上の真夏日になる所が多くなりそうです。兵庫県の豊岡や大分県の日田で35℃と、内陸を中心に猛暑日になる所もあるでしょう。季節先取りの暑さとなるため、こまめに水分をとるなどして、熱中症に注意が必要です。

【あす（18日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：20℃ 釧路：11℃

青森 ：27℃ 盛岡：29℃

仙台 ：22℃ 新潟：28℃

長野 ：33℃ 金沢：28℃

名古屋：30℃ 東京：29℃

大阪 ：31℃ 岡山：31℃

広島 ：30℃ 松江：30℃

高知 ：29℃ 福岡：30℃

鹿児島：29℃ 那覇：26℃

週間予想 週の後半は全国的にくもりや雨か

火曜日も晴れる所が多くなりますが、水曜日は西から天気が下り坂となりそうです。週の後半は全国的にくもりや雨の日が多くなるでしょう。季節外れの暑さは和らいでも、湿気が多くムシムシと感じられそうです。