【季節先取りの暑さ】九州〜東北南部にかけ30℃以上の真夏日に 熱中症に注意を あす18日の天気
あす（18日）は広い範囲で晴れ 北海道や奄美では雨も
あす（18日）は広い範囲で晴れるでしょう。沖縄や奄美も梅雨の晴れ間となりますが、夜は奄美を中心に雨の降る所がありそうです。北海道は雲が広がりやすく、夕方以降はにわか雨の所もあるでしょう。
【画像で見る】全国の週間予想 週の後半は全国的にくもりや雨か
内陸を中心に猛暑日のところも 熱中症に注意
朝の気温はけさ（17日朝）と同じくらいの所が多い見込みです。日中の気温は北陸や北日本を中心に17日より高くなるでしょう。
【あす（18日）の各地の予想最高気温】
札幌 ：20℃ 釧路：11℃
青森 ：27℃ 盛岡：29℃
仙台 ：22℃ 新潟：28℃
長野 ：33℃ 金沢：28℃
名古屋：30℃ 東京：29℃
大阪 ：31℃ 岡山：31℃
広島 ：30℃ 松江：30℃
高知 ：29℃ 福岡：30℃
鹿児島：29℃ 那覇：26℃
週間予想 週の後半は全国的にくもりや雨か
火曜日も晴れる所が多くなりますが、水曜日は西から天気が下り坂となりそうです。週の後半は全国的にくもりや雨の日が多くなるでしょう。季節外れの暑さは和らいでも、湿気が多くムシムシと感じられそうです。