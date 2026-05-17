◇プロ野球セ・リーグ 巨人 1-0 DeNA(17日、東京ドーム)

DeNAとの3戦目に完封勝利し、6連勝とした巨人。試合後のお立ち台にはバッテリーを組んだ竹丸和幸投手と岸田行倫選手が登場しました。

6回無失点の粘投を見せた竹丸投手は「チームが連勝中だったので、なんとか勝てるようにという思いでマウンドに上がりました」とコメント。「ピンチは結構あったんですけど、粘れて良かったです」と振り返ります。

さらに岸田選手の先制タイムリーには「最高でした」、岸田選手のリードについても「最高でした」と返答。これには岸田選手もニヤリと笑みを浮かべます。試合中には岸田選手から「しっかり粘っていこう」と声をかけられたそうで、竹丸投手の投球について問われた岸田選手も「最高です」と返しました。

この“最高”っぷりは止まらず、竹丸投手はリーグトップタイとなる5勝目をあげたことに「最高です」、さらにチームの6連勝にも「最高です」とコメント。観客からも笑い声があがりました。

続けて、岸田選手は「ピンチは結構あったんですけど、粘り強く、こういう試合を取ることによりチームは強くなっていくと思うので、最後勝ち切れて良かった」と、試合を振り返ってキャプテンらしい一言。6試合ぶりのスタメン起用となる中、完封リレーに加え、猛打賞の活躍を見せたことについても「まずはしっかりキャッチャーとして、勝つということを掲げてやったんですけど、それにバッティングも結果がついてきて良かったと思います」と語りました。

さらに投手陣についても「いつも僕が助けられてばっかなので。お互いに共同作業でしっかりコミュニケーションも取れてますし、まだまだこういう試合続くと思うので、しっかり勝ちきれるようにやりたいなと思います」と語った岸田選手。キャッチャーとして投手陣をたたえながら、いい関係性が構築されている様子ものぞかせました。