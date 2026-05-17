◆パ・リーグ 楽天１―５ソフトバンク（１７日・楽天モバイル最強）

楽天・平良竜哉内野手（２７）が今季５号ソロを放つなど、敗戦の中で存在感を示した。

２点を追う５回先頭。カウント１―１から前田悠が投じた真ん中高め１４５キロ直球を捉えた。豪快なスイングから放たれた打球は左翼席へ。「とにかく浮いた球を思いっきり振り抜きました」と振り返った。

今季５６打席ながら５本塁打をマーク。チームトップのアーチ数となっている。平良は「（意識は）全くない。ホームランはたくさん打てればいいんですけど、僕はホームランバッターじゃない。一発が出ているので、そこはものすごく良い状態が続いていると思うけど、そこばっかり追い求めすぎると、最近ずっと苦しんでいた打席内容になってしまう。良いものが自分の中で感覚としてあるので、そこ（本塁打）は追い求めすぎずに、より良い打席にしたい」と冷静に捉えた。

６回２死二塁の好機では右前安打を放ち、９回１死では四球で出塁。悔しい敗戦の中で、躍動した。「『こうしよう、こうしよう』というのが、すごくできた打席が多かった。これを良い感覚にして行ければ、いい打席の内容が増えると思うんで、そういう考えを次の試合も持ってやっていきたい」と力を込めた。