【怪獣酒場】開業12周年！ メニュー復刻などの新橋蒸留所周年祭を開催
『怪獣酒場』では、2026年5月18日（月）より、怪獣酒場12周年を記念して、「新橋蒸溜所周年祭」を開催する。周年祭では、グランドメニューのリニューアルやオリジナルグッズの販売、ウルトラ怪獣たちとのプレミアムパーティーが開催される。
＞＞＞グランドメニューや限定アイテムをチェック！（写真13点）
ウルトラ怪獣たちが夜な夜な憂さを晴らし、気力を養って、明日への新たな悪巧みをする場所である怪獣酒場が地球人向けに開放されてから、今年で12周年。12周年を記念して、「新橋蒸溜所周年祭」が開催される。
本周年祭では、グランドメニューをリニューアル。これまでのグランドメニューや過去に開催したフェアで好評だったメニューの一部が復刻メニューとして登場する。
カネゴンの顔を帆立の殻とエリンギで表現した「カネゴン『大好きコインがざっくざく〜ベビー帆立とエリンギのフライ』」や国際会議場でウルトラマンに攻撃を受けたジャミラの恨みを果たすことをコンセプトにした「ジャミラ『国際会議場タコライスを破壊せよ！』」などがラインアップ。また、アルコールを含む怪獣ドリンクはラインアップを一新した全13種が用意される。
そして周年を記念して、怪獣酒場の最高顧問であるバルタン星人と店長のメフィラス星人の指人形（怪獣酒場限定カラー）が登場。ディナータイムにお食事をされた方のみ、グッズのご購入が可能となる。
また、お会計金額3500円（税込）ごとに、「怪獣酒場 新橋蒸溜所クリアファイル（全4種・非売品）」がランダムでプレゼントされる。その他、誕生月のお客様のみが入ることができる「ひみつの部屋」も、ウルトラマンシリーズ60周年に合わせ、ゼットンの名シーンをイメージした部屋へとリニューアルされる。
さらに、店長を務めるメフィラス星人が登場するプレミアムパーティーが開催。
スペシャルコースメニューが楽しめるほか、特製グッズのプレゼントや、店長との2ショット撮影会を実施する内容盛りだくさんのパーティーだ。
お食事をご利用のお客様に応募券（1ポイント押印済み）を配布。次回、お食事ご利用にてご来店時に応募券をお持ちいただくと2ポイント目のスタンプが押印される。2ポイント集めていただくとプレミアムパーティーの抽選に応募することが可能となる。応募された方の中から抽選で、各回30名がプレミアムパーティーへ招待される。
開業12周年を迎える怪獣酒場にて、怪獣たちとの楽しい時間を過ごしてみては。
（C）円谷プロ
＞＞＞グランドメニューや限定アイテムをチェック！（写真13点）
ウルトラ怪獣たちが夜な夜な憂さを晴らし、気力を養って、明日への新たな悪巧みをする場所である怪獣酒場が地球人向けに開放されてから、今年で12周年。12周年を記念して、「新橋蒸溜所周年祭」が開催される。
カネゴンの顔を帆立の殻とエリンギで表現した「カネゴン『大好きコインがざっくざく〜ベビー帆立とエリンギのフライ』」や国際会議場でウルトラマンに攻撃を受けたジャミラの恨みを果たすことをコンセプトにした「ジャミラ『国際会議場タコライスを破壊せよ！』」などがラインアップ。また、アルコールを含む怪獣ドリンクはラインアップを一新した全13種が用意される。
そして周年を記念して、怪獣酒場の最高顧問であるバルタン星人と店長のメフィラス星人の指人形（怪獣酒場限定カラー）が登場。ディナータイムにお食事をされた方のみ、グッズのご購入が可能となる。
また、お会計金額3500円（税込）ごとに、「怪獣酒場 新橋蒸溜所クリアファイル（全4種・非売品）」がランダムでプレゼントされる。その他、誕生月のお客様のみが入ることができる「ひみつの部屋」も、ウルトラマンシリーズ60周年に合わせ、ゼットンの名シーンをイメージした部屋へとリニューアルされる。
さらに、店長を務めるメフィラス星人が登場するプレミアムパーティーが開催。
スペシャルコースメニューが楽しめるほか、特製グッズのプレゼントや、店長との2ショット撮影会を実施する内容盛りだくさんのパーティーだ。
お食事をご利用のお客様に応募券（1ポイント押印済み）を配布。次回、お食事ご利用にてご来店時に応募券をお持ちいただくと2ポイント目のスタンプが押印される。2ポイント集めていただくとプレミアムパーティーの抽選に応募することが可能となる。応募された方の中から抽選で、各回30名がプレミアムパーティーへ招待される。
開業12周年を迎える怪獣酒場にて、怪獣たちとの楽しい時間を過ごしてみては。
（C）円谷プロ
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優