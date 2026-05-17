ブラレスウェア夏モデルが登場♡涼しく快適なno-bu新作ラインアップ

夏になると気になる、ブラの締め付けや蒸れによる不快感。そんな悩みに寄り添う「ブラレスウェア」専門ブランド「no-bu」から、暑い季節を快適に過ごせる夏モデルが登場しました。1枚でさらりと着られる心地よさと、外出にも対応できるきちんと感を両立。軽やかな着心地と上品なデザインで、この夏のおしゃれをもっと自由に楽しめる新作コレクションに注目です♡

暑い季節を快適にする新発想

キャンプが展開する「no-bu」は、“快適を着る服。”をコンセプトにしたブラレスウェア専門ブランド。

ゴムやワイヤーによる締め付け感を軽減しながら、独自構造によって透け感をカバーし、1枚で自然に着られる新しいファッションアイテムを提案しています。

近年は猛暑の影響もあり、ブラやインナーを重ねることで胸まわりに熱がこもりやすく、蒸れや汗によるストレスを感じる女性も増加。

そんな背景から、no-buでは「涼しく過ごしながら、外出できる美しさも叶える服」を目指し、接触冷感素材や天然素材を採用した夏向けシリーズを開発しました。

また、サーモグラフィー比較では、ブラ着用時に見られた熱だまりが、ブラレスウェア着用時には分散され、より快適に感じやすい状態が確認されています。

さらに、公的洗濯試験100回クリアという耐久性も魅力。毎日気兼ねなく使える実用性にもこだわっています。

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夏モデルの注目ラインアップ

今季は「そよかぜシリーズ」「シルケット涼シリーズ」「EasyCareシリーズ」の3ラインを展開。シーンや好みに合わせて選べる豊富なアイテムが揃います。

「ブラレスT そよかぜ」は、ベージュ・ネイビー・ライトグレイの3色展開で、価格は11,800円。軽量で通気性の高い素材を使用し、凹凸感のある生地が肌に張り付きにくい仕様です。

「ブラレス・ワンピ そよかぜ」はネイビー1色、16,800円。風を通す軽やかな着心地で、旅行やワンマイルコーデにもぴったり。

「ブラレス・シャツ そよかぜ」はベージュ・ネイビーの2色、12,800円。コンパクトな丈感で大人っぽく着こなせるデザインです。

天然素材派には、「シルケット涼シリーズ」がおすすめ。綿100％にシルケット加工を施し、上品な光沢感と接触冷感を両立しています。

「ブラレスT シルケット涼」はグレイッシュライトブルー・ネイビー・ベージュの3色展開、12,800円。

「ブラレス・ワンピ シルケット涼」はグレイッシュライトブルー・ネイビーの2色で、価格は16,800円です。

さらに、Makuake先行販売となる「ブラレスT EasyCare」も登場。グレイッシュライトミント・ネイビー・ベージュの3色展開で11,000円。

型崩れしにくく乾きやすい素材を採用し、毎日使いやすい定番モデルとして活躍してくれます。

この夏は“締め付けない快適”を♡

ブラを我慢して着ける時代から、“快適さで服を選ぶ”時代へ。no-buのブラレスウェアは、リラックス感だけでなく、自然にきれい見えするシルエットまで叶えてくれるのが魅力です。

自宅時間はもちろん、ワンマイルのお出かけや旅行シーンにも活躍するので、この夏のワードローブに加えてみてはいかがでしょうか♪

暑さに負けず、自分らしく軽やかな毎日を楽しめる新しい選択肢になりそうです。