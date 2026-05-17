◇明治安田J1百年構想リーグ西地区 名古屋 1―6 C大阪（2026年5月17日 ハナサカスタジアム）

優勝争いの最終盤で、名古屋が痛恨の1敗を喫した。C大阪に悪夢の1―6…。2015年9月19日、川崎F戦（等々力）以来となる大量失点に、ペトロビッチ監督は天を仰いだ。

「こんな試合の後だと、コメントするのが難しい。もちろん、この責任は私が負うつもりだ」

シュート数12―14が示すように、一方的にボールを保持され、攻め続けられたわけではない。名古屋も同じようにチャンスを作りながら、ラストの精度がスコアを広げた。0―3の前半42分にFW木村勇大が反撃のゴール。後半開始直後にDF野上結貴もヘッドでネットを揺らしたものの、VAR判定で取り消された。「あれが決まって、2―3になっていたら、その後の展開も変わっていたかもしれない」。指揮官の嘆きは続いた。

もちろん、百戦錬磨のペトロビッチ監督は下を向いているばかりではない。「フットボールは負けと一緒に生きていくもの」と名言を披露した後で、ポジティブにこう続けた。

「1―6で負けるのは、0―1で6回負けるよりはいい。この敗戦で、今まで積み重ねてきたものを失ったわけではない。まだ（優勝の）チャンスは残っているので、次に向けて、いい準備をしてきたい」

最終節はアウェー広島戦（23日）。首位・神戸とは勝ち点1差で、自力優勝の可能性はない。逆転Vへ――。自分を信じ、仲間を信じ、名古屋イレブンが運命のピッチに立つ。