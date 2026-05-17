タレント上沼恵美子（71）が17日、高田純次（79）とMCを務める読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」（日曜午前11時40分）に出演。ゲスト出演した芸能人の態度の悪さにうんざりした。

上沼は15日放送の「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」にゲスト出演し、「会ったら全然みたいな、感じ悪かったとかあるじゃない？ ユーミンさんは絶対にない」と松任谷の人柄にぞっこんになったことを明かした。

続けて「超一流の方は腰が低くて礼儀正しい。二流、三流、2時間ドラマで顔と名前は知ってるけどまあまあやなっていうのになったら感じ悪い。もうどうしようもない。1番たち悪い」と持論を展開した。

かつて自身がMCを務める料理番組で1日に5本撮り（月〜金曜の1週間分）を2回行うことがあり、その時のゲストが「人間としての二流。着替えてきてくれるのはいいんやけど、頭変えてくれの、ポニーテールにしてくれだの、時間はかかるわ、やったメイクさんに『何やってるの？ へたくそが！』って言う。ものすごい空気悪いねん。そのまま、スタジオに来て、『今日はマーボー豆腐です』ってやらなアカンねん。すごいイヤだった」と回顧。「そんな人だらけや。もう時効。27年やらせていただいたから。変なのようさんいたわ！」とカメラ目線で不満をぶちまけた。

これに、ゲスト出演のますだおかだ岡田圭右から「ちょいちょいちょいちょい、ユーミンの話をせえ」とツッコまれたが、「ユーミンがいかに素晴らしいかを言うために、そいつらを出してしまうねん」と止まらず、笑いを誘っていた。