◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】（１７日、大田区・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた）観衆３０５５

全日本プロレスは１７日、大田区・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおたで「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】を開催した。

優勝決定トーナメントには、各ブロックを通過した潮粼豪（Ａブロック１位）、斉藤レイ（Ａブロック２位）、鈴木秀樹（Ｂブロック１位）、ＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥ ドリームゲート王者の菊田円（Ｂブロック２位）が進出した。

第１試合で潮粼が菊田との激闘を制し、第２試合で鈴木が昨年の覇者・レイを電光石火の丸め込みでフォールし優勝決定戦へ進出した。

４４歳の潮崎と４６歳の鈴木。序盤は、緊迫感あふれる関節の取り合いでスタート。場外戦で一気に過熱すると潮崎のチョップ、鈴木のエルボーが交錯する打撃戦へ発展した。潮崎の豪腕ラリアットを耐え抜いた鈴木が必殺のダブルアームスープレックスで追い込んだが潮崎が驚異の粘りで返す。それでも最後は鈴木がダブルアームを連発しフォールを奪い２４分１５秒の激闘を制し王道マット伝統の春の祭典を初制覇した。

試合後、潮崎と握手を交わした鈴木は、アリーナをうめた３０５５人の観衆に「ご来場いただきましてありがとうございます」と感謝し、今大会に出場した全選手について「全員が頑張りました」と明かし「僕は自信を持って世界最高のリーグ戦で優勝しましたとここに宣言します」と胸を張った。

そして、三冠王者の宮原健斗を呼び込むと、宮原がリングインした。マイクを持った宮原は、鈴木へ「俺とお前は２００８年にプロレスラーとしてデビューした。お互い歩んできた道は違うがいよいよ戦う時が来たようだな」と伝え「場所は、プロレスの聖地、後楽園ホールだ。６月１８日！聖地後楽園ホールでこのベルトをかけて勝負だ」と６・１８後楽園での挑戦を要求すると鈴木は「チャンピオンやりましょう」と応じた。

宮原が去ったリング上で鈴木は「全日本プロレスはこれからも全国を明るく楽しい激しいプロレスを見せていきます」と誓い「すべてのお客様にありがとうと言いたいです。ありがとうございました」と感謝をささげ激闘の連続となった春の本場所を締めた。

◆５・１７大田区全成績

▼第１試合 チャンピオン・カーニバル２０２６ 優勝者決定トーナメント準決勝 時間無制限１本勝負

〇潮粼豪（Ａブロック１位）（１８分１８秒 豪腕ラリアット→片エビ固め）菊田円（Ｂブロック２位）●

▼第２試合 同 時間無制限１本勝負

〇鈴木秀樹（Ｂブロック１位）（１分０９秒 横入り式エビ固め）斉藤レイ（Ａブロック２位）●

▼第３試合 ＨＡＶＯＣ ｖｓ 北斗軍 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

〇ザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎（１１分１０秒 ダイビングヘッドバット→エビ固め）大森北斗●、他花師、愛澤Ｎｏ．１

▼第４試合 矢野安崇再デビュー戦 シングルマッチ ３０分１本勝負

〇青柳優馬（１２分２４秒 Ｔｈｅ Ｆｏｏｌ→エビ固め）矢野安崇●

▼第５試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

綾部蓮、タロース、〇小藤将太（１１分３５秒 ウラカンラナ）斉藤ジュン、“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤●

▼第６試合 ８人タッグマッチ ３０分１本勝負

宮原健斗、〇安齊勇馬、本田竜輝、羆嵐（１６分２１秒 ギムレット→片エビ固め）諏訪魔、関本大介、真霜拳號、佐藤光留●

▼第７試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

田村男児、〇青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ（１４分３１秒 ファイアーバードスプラッシュ→エビ固め）ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、井上凌●

▼メインイベント チャンピオン・カーニバル２０２６ 優勝者決定トーナメント決勝戦 時間無制限１本勝負

〇鈴木秀樹（２４分１５秒 ダブルアームスープレックス→体固め）潮崎豪●