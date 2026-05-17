「関西六大学野球、大商大１０−０京産大」（１７日、マイネットスタジアム皇子山）

大商大が２季ぶりの優勝を果たし、９大会連続１６度目の全日本大学野球選手権大会進出を決めた。

勝てば優勝が決定する一戦。初回２死から春山陽登外野手（４年・敦賀気比）が今春８個目となる死球で出塁。前日にサヨナラ打を放った４番・真鍋慧外野手（３年・広陵）が遊撃への内野安打でつなぎ２死一、三塁に。竹田陽翔内野手（１年・神戸国際大付）、志良堂朔内野手（３年・市立尼崎）の適時打で２点を先制した。

三回は赤埴克樹捕手（３年・天理）の２点適時三塁打などで一挙４得点。四回は真鍋の適時二塁打で１点を追加し、六回も真鍋の３点適時二塁打でリードを広げた。真鍋は５打席全出塁の４安打４打点１四球と大活躍だった。

先発の二刀流・中山優月投手（３年・智弁学園）は５回１安打無失点で今春４勝目。六回からは遊撃の守備に就き、最後まで出場した。

昨秋、大商大は８連覇を逃し、２位。今春は大経大との開幕節こそ落としたものの、以降は勝ち点を積み重ねてきた。王座奪還を果たし、富山陽一監督は「よかったですね。みんな頑張ったと思います」と話した。

主将の春山は「あの時（開幕節で）負けてよかったなと思えるようにやっていこうと話していた。そこから８連勝できたのでうれしい」と笑顔で話した。

今春打率・４７２、１５打点、リーグトップの３本塁打と結果を残した真鍋は「（優勝は）素直にうれしい。確率性も上がっているし長打も増えているのでよかった」と振り返った。

チームでは星野世那投手（４年・近江）が最優秀選手賞、担当記者クラブ賞を初受賞。中山、春山、真鍋、権田結輝内野手（２年・大垣日大）がベストナインに輝いた。