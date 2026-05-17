鈴木福、弟・楽＆妹・誉と楽しげな“演奏”動画を披露「みんな上手すぎる」「リズム感バッチリ」
俳優の鈴木福（21）が16日、自身のインスタグラムを更新。4きょうだいで全員が俳優・子役として活躍している福は、弟・楽（12）、妹・誉（10）と3人で楽器を演奏する動画を公開した。
【動画】「みんな上手すぎる」楽しげな演奏動画を披露した鈴木福＆楽＆誉
福は「カズー みんなもやろうよ。#カズー #鈴木福 #鈴木楽 #鈴木誉」のコメントともに、サングラス姿の福がアフリカ起源のユニークな楽器“カズー”を演奏し、その後ろで同じくサングラスをかけた楽と誉の2人がリズムを奏でている、楽しげな動画をアップ。
この投稿にファンからは「すごい！ソロデビューからバンド結成までしたんですね」「リズム感バッチリすぎる!!そして真顔なみんなが可愛すぎて、ニヤニヤしてしまう…笑」「3ショットで楽しそう！みんな上手すぎる！」「楽しそうですね！上手いです」「福ちゃんサングラス似合ってるよ〜 みんなかっこ良いね」などのコメントが寄せられている。
【動画】「みんな上手すぎる」楽しげな演奏動画を披露した鈴木福＆楽＆誉
福は「カズー みんなもやろうよ。#カズー #鈴木福 #鈴木楽 #鈴木誉」のコメントともに、サングラス姿の福がアフリカ起源のユニークな楽器“カズー”を演奏し、その後ろで同じくサングラスをかけた楽と誉の2人がリズムを奏でている、楽しげな動画をアップ。
この投稿にファンからは「すごい！ソロデビューからバンド結成までしたんですね」「リズム感バッチリすぎる!!そして真顔なみんなが可愛すぎて、ニヤニヤしてしまう…笑」「3ショットで楽しそう！みんな上手すぎる！」「楽しそうですね！上手いです」「福ちゃんサングラス似合ってるよ〜 みんなかっこ良いね」などのコメントが寄せられている。