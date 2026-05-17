日差し対策もおしゃれに抜かりなく！ FrancfrancのUVケアアイテム3選

だんだん日差しが強くなり、紫外線が気になる季節になってきました。どうせ対策するなら可愛くて気分が上がるアイテムがいいですよね。

今回はFrancfrancから、機能性もデザイン性も両立したUV対策アイテムを3つ紹介します。女性らしいデザインで、ただUV対策としてだけでなく、おしゃれの一環として取り入れられますよ。

ひんやり素材で夏も快適！

●ポーチ付き プリーツカフス UVアームカバー（3500円）

手軽に紫外線対策できるアームカバーは、1つ持っておくと重宝するアイテム。プリーツデザインのカフスがアクセントになっていて、シンプルながら上品な印象です。カラーはベージュとブラックの2色展開。ポーチ付きなので持ち運びもしやすく、外出先でもサッと取り出せるのが便利ですよ。

SNSには「おばさん感がなくてかわいい」「今年の夏はこいつに守ってもらう」とコメントが。コーデに自然に馴染みつつ、しっかりUVケアできるのが魅力です。

●ポーチ付き フレアドレープ UVボレロ（4500円）

ふわっとしたフレアシルエットが特徴のUVボレロ。気になる二の腕や肩周りを自然にカバーしてくれます。軽やかな素材感で、暑い日でも快適に着られるのが嬉しいポイントです。ベージュとブラックの2色展開で、コーデや気分に合わせて使い分けができますよ。

SNSには「袖がちょーかわいいの！」「ワンピース着る時に付けたい」といった声が。ポーチ付きでコンパクトに持ち運べるので、冷房対策としても活躍します。

●UV COOL ケープストール（2750円）

首元やデコルテの日焼け対策にぴったりなケープストール。ひんやりとした肌触りで、暑い日でも快適に使えるのが魅力です。シンプルなブラックカラーでコーデを選ばず、さっと羽織るだけで大人っぽい印象になります。

「サラサラな素材で気持ちいい！」「これからの季節の必需品の予感...」とSNSにコメントが。外出時の紫外線対策はもちろん、冷房対策にもおすすめです。

FrancfrancのUV対策アイテムは、機能も見た目も妥協したくない人にぴったり。毎日の外出がちょっと楽しみになりますよ。気になるアイテムはチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部