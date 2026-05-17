松本まりかと高橋メアリージュンがW主演を務める連続ドラマ『エミリとマリア』が、MBSドラマ特区枠にて6月18日より放送されることが決定した。

参考：『奪い愛、真夏』は高橋メアリージュンの新境地に 表層的な“悪女像”にとどまらない凄さ

本作は、30代後半になるとふと胸に浮かぶ“なんとも言えないモヤモヤ”を、リアルかつユーモラスな会話劇をベースに描いた4話構成のオリジナルガールズコメディ。本作がオリジナル連続ドラマ初監督となる劇作家の根本宗子が監督と脚本を務める。

幼稚園から私立女子校育ちの35歳、独身。アパレルブランドを経営するエミリ（松本まりか）と、テレビ局でドラマのプロデューサーとして働くマリア（高橋メアリージュン）は、幼い頃からずっと一緒に育ってきた大親友。今も変わらず定期的に集まっては、行きつけのカフェでケーキを前に近況報告が始まる。「で、どうだったの？」から始まり、婚活、美容、韓国、ピラティス、SNS……どんどん移り変わる会話。ケーキを持って写真を撮って加工して、「うちら肌綺麗になったよね？」とテンポよく時間が過ぎていく。そこへ、2人が通うネイルサロンの年下ネイリスト・さくらが合流。流行の話題も、スマホに流れてくる動画も、どこか噛み合わない。若者との世代のギャップを感じる中、さくらの口から出た一言、「ねぇさんたちってどうなりたいんですか？」絶句するエミリとマリア。「わたしたちのこのモヤモヤってなんなんだろう……」、「若さに憧れちゃうのってなんでなんだっけ……？」そんな想いを抱えながら、2人は“自分なりの幸せ”を求めて奔走する。

アパレルブランドのデザイナー兼社長で自己肯定感高めのエミリ役を松本、そしてエミリの大親友で、テレビ局でプロデューサーとしてどんどん出世して自分の力で裕福な暮らしを手にしているマリア役を高橋がそれぞれ演じる。2人は『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）以来の再共演となる。

あわせて、ベビーメリー風のメリーゴーランドに吊るされた2人のキービジュアルも公開。地に足のついていない、少し夢見がちな2人の様子が表現されている。

コメント松本まりか（エミリ役）根本さんの描く台詞をこんなに喋れて、夢が叶った。メアリーちゃんともう一度一緒に芝居してみたい、も叶った。面白い会話劇をやりたい、も叶った。そうか。思ったこと願ったことって叶うんですね。叶っちゃうんですね。そういえば、突き抜けたファッションメイクをドラマでやってみたい、も、可愛いが詰まったこのおとぎの国のようなビジュアル、世界観、映像も、クリエイティブをとことん突き詰めるスタッフさんとの仕事も、魅力的な演者さんとのセッションもみんな望んでたことばかりだったり。なるほどね、人間望めば叶うのか。いやでも2日で45ページ膨大な 2 人のおしゃべりほぼ長回しのワンカットという撮影は、望んだつもりはなかったけど。撮り切れた達成感は望んだ以上だった。いいねそういう場合もあるのか。なにはともあれ根本さんの台詞は何度繰り返したって一ミリも飽きないのが、すごい。ずっと楽しいのが、すごい。どうか伝わっていますように♡

高橋メアリージュン（マリア役）一年ぶりに松本まりかさんと再びご一緒でき、初めて根本さん作品に参加できたこと、とても嬉しかったです。脚本も演出も素晴らしく、まりかちゃんとの会話劇は役者冥利に尽きる時間でした。30代あるあるの会話や可愛いファッション、濃いキャラクター満載の“根本ワールド”を、ぜひ最後まで楽しんで下さい！

根本宗子（監督・脚本）松本まりか氏と高橋メアリージュン氏。大ファンだったお二人が主演を引き受けてくださり、書きたいセリフが滝のように溢れ出しました。本読みでお会いした日から撮影期間、お二人のお人柄に日に日に惚れ惚れし、過酷なはずの深夜ドラマもみんなで笑っていたらクランクアップしていました。生きていると想像もしなかった理不尽な目にも遭いますよね。「自分の人生の意味」を自分自身で自問自答してしまう深夜もありますが、人生にはふと何かおかしみあることが降ってきて、悩んでいたことが馬鹿馬鹿しく思える瞬間もあったりするものだと信じています。そんな愛のあるおかしみを毎週お届けできるよう努めました。受け取っていただけたら嬉しいです。全キャスト、スタッフのおかげで、初めての肌触りの摩訶不思議でちょっぴりシュールな4話の連続ドラマが完成しました。どうぞ、お楽しみくださいませ。（文＝リアルサウンド編集部）