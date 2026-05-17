５月１８日（月）の近畿地方は、熱中症に十分な注意が必要です。

１７日よりもさらに暑くなる所が多く、最高気温が３０℃以上の真夏日の地点が続出しそうです。

高気圧に覆われ、近畿地方は引き続きよく晴れて、絶好の洗濯日和になるでしょう。青空が広がり、強い日ざしが照り付けそうです。

朝の最低気温は、北部で１１℃くらいでひんやり、中部と南部では１３～１７℃くらいの見込みです。

日中の最高気温は、大阪は３１℃、京都と奈良は３３℃、舞鶴は３４℃まで上がるでしょう。豊岡は３５℃の予想で、今年初めての猛暑日となる可能性があります。

夏本番のような厳しい暑さになりそうです。

５月は熱症患者が急増する時期ですので、こまめな水分補給を心掛けるとともに、日傘や帽子などを使ってなるべく直射日光を避けるなど、熱中症対策をしっかり行ってください。屋外での運動は特に警戒が必要です。

１日の気温差がかなり大きいでしょう。体への負担が大きく体調を崩しやすくなるため、しっかり休息をとるなど体調管理に気を付けてください。

１９日（火）は午前を中心に晴れて季節外れの暑さが続きますが、天気は下り坂。

２０日（水）以降は雨の降る日が多くなりそうです。週前半の日ざしを活用してください。