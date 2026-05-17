滋賀県愛荘町に江戸末期から伝わるとされる工芸品「びんてまり」

ころんと丸いガラス瓶の中に入った色鮮やかな手まり。滋賀県愛荘町に江戸末期から伝わるとされる工芸品「愛知川びん細工手まり」だ。手まりは瓶の口よりずっと大きく、どんなふうに作るのか興味をそそられる。技術を継承する「伝承工芸愛知川びん細工手まり保存会」副会長の杉本和枝さん（73）は「見る人に『不思議やな、きれいやな』と思ってもらえたらうれしい」とほほ笑む。（共同通信＝谷神杏歌）

愛知川びん細工手まりは「びんてまり」と呼ばれて親しまれている。丸く（家庭円満）、中がよく（仲良く）見えると結婚祝いなどに喜ばれるという。

作り方の概要はこうだ。ひもを詰めた土台に刺しゅうし、手まりを作る。ひもを抜いて折りたたんだ手まりを瓶に入れ、その手まりに綿を詰めて形を整える。全国各地で作られた時期もあったという。

町では1970年代、びんてまりを作り続けていた女性が亡くなり、技術が途絶えることを惜しんだ住民らの声がきっかけとなり、保存会が結成された。最盛期の会員は200人を超えたといい、現在は80人近くが在籍する。保存会に入るには町民であることや講習会を受けることなど、条件がある。

町も講習会参加者を増やそうと力を入れる。2000年に開館した「愛荘町立愛知川びんてまりの館」では、年に1回「びんてまり展」を開き、その魅力を伝えている。同館学芸員の小川亜希子さんは「保存会に若い方が新しく入ってきて、世代を超えた継承活動が行われている」と説明する。一度町を出た人が、びんてまり作りに関わりたいと、戻ってくる例もあるという。

人と人、町と人、世代と世代をつなぐ存在のびんてまり。杉本さんと共に副会長を務める辻史子さん（73）は「刺しゅう糸を1色変えるだけで手まりの雰囲気が変わる。どんな糸で作ろうかと準備する時が一番楽しい」と声を弾ませる。杉本さんは「若い世代も講習会に来やすい環境を整えて技術を伝えていきたい」と思いを語っていた。

◎滋賀県愛荘町

滋賀県愛荘町 県中央部にあり人口約2万人。江戸時代には中山道の宿場として愛知川宿が栄えた。国の伝統的工芸品に指定されている麻織物「近江上布」の産地でもある。お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏さん（49）とユースケさん（49）は同町出身。コンビは2021年から町のふるさと大使を務め、2025年には町で初となる名誉町民に選ばれた。

「伝承工芸愛知川びん細工手まり保存会」の杉本和枝さん（左）と辻史子さん＝3月、滋賀県愛荘町

ひもを詰めた土台に刺しゅうし、「びんてまり」の手まりを作る作業＝3月、滋賀県愛荘町