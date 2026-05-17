【ユニクロ】同じ服でもここまで印象変わる！ 40・50代が明日からマネしたい「着方のコツ」

コーデがワンパターンになりがち……という人も、「着方のコツ」を押さえれば、印象の異なるおしゃれな着こなしを楽しめるはず。そこで今回は、夏に向けて覚えておきたいノースリーブトップスの着まわし術を紹介します。【ユニクロ】のアイテムを使った、大人に似合う着こなしをピックアップしたので、ぜひ真似してみて。

レイヤードすればコーデの引き締め役に

【ユニクロ】「3Dリブスクエアネックセーターノースリーブ」\2,990（税込）

顔まわりがすっきりと見えるスクエアネックのノースリーブセーター。「週6ユニクロを着る」という@shocogram__さんは、シャツにレイヤードしたコーデを提案。オーバーサイズのシャツと合わせることで、メリハリをつけながら今どきな着こなしに仕上がります。ボトムスはナロースカートできれいめに寄せるのも良し、ルーズなワイドパンツでこなれ見えを狙うのも◎

インナーにすれば抜け感が出せる

先ほどのスタイルから一転、シャツのインナーとして着用すれば涼しげなコーデに。ヘルシーな肌見せで抜け感を出すことで、ほんのりと色っぽさをまとえそう。@shocogram__さんのようにシャツを羽織った清潔感のある着こなしや、カーディガンを合わせてフェミニンに寄せるのもおすすめ。首元にはネックレスを投入して、顔まわりに華やぎを添えるのが垢抜けのコツ。

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writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。