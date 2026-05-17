脳出血で療養中の清原翔33歳、人気アーティストや女優に囲まれ笑顔「ここが繋がってるの凄い」「なつぞらだー」
昨年5月23日にInstagramにて“4年ぶりの顔出し”をした俳優でモデルの清原翔が17日にInstagramを更新。人気アーティストや朝ドラ共演者と並んだ近影を公開すると、ファンから驚きの声が集まった。
【写真】脳出血で療養中・清原翔、佐藤栞里らに囲まれる姿 脳出血前の“豪華共演者”とのオフショも（8枚）
2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行った清原。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けた。そして現在は、復帰に向け医師の指導を受けながらリハビリに専念している。
そんな彼が投稿したのは1枚のオフショット。公開されている写真には、清原が2019年放送の連続テレビ小説『なつぞら』（NHK総合）で共演した福地桃子、歌手のあいみょん、chelmicoの鈴木真海子と笑顔で並ぶ様子が収められている。
レアな4ショットにファンからは「えええー!!すごーい!!凄すぎるメンバー!!ここが繋がってるの凄い」「えええ最高すぎる!!」などの声や「なつぞらだー」「なつぞらメンバーだぁー♪」といった反響が相次いでいる。
引用：「清原翔」Instagram（＠mrkiyotan）
【写真】脳出血で療養中・清原翔、佐藤栞里らに囲まれる姿 脳出血前の“豪華共演者”とのオフショも（8枚）
2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行った清原。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けた。そして現在は、復帰に向け医師の指導を受けながらリハビリに専念している。
レアな4ショットにファンからは「えええー!!すごーい!!凄すぎるメンバー!!ここが繋がってるの凄い」「えええ最高すぎる!!」などの声や「なつぞらだー」「なつぞらメンバーだぁー♪」といった反響が相次いでいる。
引用：「清原翔」Instagram（＠mrkiyotan）