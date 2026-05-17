女優の松本まりか、高橋メアリージュンが６月１８日に放送を開始するＴＢＳ系連続ドラマ「エミリとマリア」（大阪・ＭＢＳ制作、テレビ神奈川では木曜・後１１時３０分）にダブル主演することが１７日、分かった。

劇作家・演出家の根本宗子氏によるオリジナル作品。アパレルを経営するエミリ（松本）とドラマのプロデューサーをするマリア（高橋）が、２人のネイリスト・さくらのひと言で自分なりの幸せを求め、奔走する。

２人の共演は、２０２５年７月期のテレビ朝日系「奪い愛、真夏」以来。同作では松本演じる真夏が高橋演じる未来の夫・時夢（安田顕）を奪おうとする間柄だったが、本作では親友となる。

【松本まりか コメント全文】

根本さんの描く台詞（せりふ）をこんなに喋（しゃべ）れて、夢が叶（かな）った。

メアリーちゃんともう一度一緒に芝居してみたい、も叶った。

面白い会話劇をやりたい、も叶った。

そうか。思ったこと願ったことって叶うんですね。叶っちゃうんですね。

そういえば、突き抜けたファッションメイクをドラマでやってみたい、も、

かわいいが詰まったこのおとぎの国のようなビジュアル、世界観、映像も、

クリエイティブをとことん突き詰めるスタッフさんとの仕事も、

魅力的な演者さんとのセッションもみんな望んでたことばかりだったり。

なるほどね、人間望めば叶うのか。

いやでも２日で４５頁膨大な２人のおしゃべりほぼ長回しのワンカットという撮影は、望んだつもりはなかったけど。

撮り切れた達成感は望んだ異常だった。いいねそういう場合もあるのか。

なにはともあれ根本さんの台詞は何度繰り返したって一ミリも飽きないのが、すごい。

ずっと楽しいのが、すごい。どうか伝わっていますように［ハート］

【高橋メアリージュン コメント全文】

一年ぶりに松本まりかさんと再びご一緒でき、初めて根本さんの作品に参加できたこと、とても嬉（うれ）しかったです。

脚本も演出も素晴らしく、まりかちゃんとの会話劇は役者冥利（みょうり）に尽きる時間でした。

３０代のあるあるの会話や可愛（かわい）いファッション、濃いキャラクター満載の”根本ワールド”を、ぜひ最後まで楽しんで下さい！

【根本宗子氏 コメント全文】

松本まりか氏と高橋メアリージュン氏。大ファンだったお二人が主演を引き受けてくださり、書きたい台詞が滝のように溢（あふ）れ出しました。本読みでお会いした日から撮影期間、お二人のお人柄に日に日に惚（ほ）れ惚（ぼ）れし、過酷なはずの深夜ドラマもみんなで笑っていたらクランクアップしていました。

生きていると想像もしなかった理不尽な目にも遭いますよね。「自分の人生の意味」を自分自身で自問自答してしまう深夜もありますが、人生にはふと何かおかしみあることが降ってきて、悩んでいたことが馬鹿（馬鹿（ばかばか）しく思える瞬間もあったりするものだと信じています。そんな愛のあるおかしみを毎週お届けできるよう努めました、受け取っていただけたら嬉（うれ）しいです。

全キャスト、スタッフのおかげで、初めての肌触りの摩訶（まか）不思議でちょっぴりシュールな４話連続ドラマが完成しました。

どうぞ、お楽しみくださいませ。