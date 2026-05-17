５大会連続のＷ杯代表に選出された日本代表ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が１７日、クラブが都内で主催した選出会見に、韓国代表ＧＫ金承奎（キム・スンギュ）とともに登場した。長友は「カタール大会から４年間、本当に苦しいこともたくさんありましたが、たくさんの方々に支えられて、ここにたどり着くことができました。優勝するという夢に向かって、全身全霊をかけて戦いたい」などとあいさつした。

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長友は「ピッチ外で、この長い１か月以上、（チーム内で）日々いろんなことある。僕はＷ杯の“嗅覚”をもっている。空気清浄機のように、空気がよどんでいると思ったら、きれいな空気に浄化できるというのを、Ｗ杯を通して見せたい」と語った。挫折として、自身の脳裏に刻まれているのが１次リーグで敗退した１４年ブラジル大会だ。

「ブラジル大会の時は本田圭佑も優勝と言っていて、僕も優勝とは言っていたが、実際それが心の底から思っているかというと、そうではなかった。選手の質はもちろんあったが、優勝するだけの実力は日本代表になかった」と振り返る。

ただ、「今回は優勝するだけの質、プラス、チーム力をもっている。心の底から優勝できると信じて『優勝』という言葉を言えている。これは僕だけでなく、チームメートも、森保監督、スタッフの皆さんも、本気で優勝を狙って、心の底から出てくる言葉。正直その違いはある」と語気を強めた。

また、Ｗ杯期間の長い生活のなかでチーム内の雰囲気が悪くなりかけるといった“嗅覚を感じ取ること”についても、長友は「これ（雰囲気）は日々変わるもの。４大会出て、計４か月くらい僕もＷ杯の雰囲気や重圧を体験した。（１４年）ブラジル大会でいうと、１戦目（コートジボワール戦）に負けてからチームは非常に落ち込んで、士気もなくなった。みんな不安でどうしたらいいか分からないという状況に、自分自身もなった。そこから奮起することはできなかった」と当時を回顧した。

そして、続けた。「あの時、今の経験をもった自分がいたら、チームを前に向かせられたと思う。そのくらい、いろんな経験をして、日々変わっていく雰囲気だったり、勝つためのチームはこういう雰囲気だというのは自分の中で分かっていて、修正できる。空気清浄機のように（悪い雰囲気を）きれいな空気にできて、チームがまた新たなに過ごしやすい環境にして、前を向かせられる。そこは言葉ではなかなか伝えられないもの。とにかく、においを感じる。たぶん（それは）４大会経験した僕にしかできない」とうなずき、「（良くするための）答えをもっているというのは自信をもって言える。（それが）口だけではないことを皆さんにこのＷ杯で見せたい。見ててくださいとしか言えない」と力を込めた。

◆長友 佑都（ながとも・ゆうと）１９８６年９月１２日、愛媛・西条市生まれ。３９歳。東福岡高―明大。大学３年時の２００７年に特別指定選手としてＦＣ東京でデビュー。０８年プロ契約。同年５月に日本代表初選出。１０年夏にイタリア１部チェゼーナに移籍し、１１年１月にインテルへ加入。トルコ１部ガラタサライなどを経て、２１年９月にＦＣ東京復帰。日本歴代２位の国際Ａマッチ通算１４４試合出場（４得点）。家族は女優の平愛梨と４男。１７０センチ、６８キロ。