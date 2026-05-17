◇大相撲夏場所8日目（2026年5月17日 両国国技館）

12場所ぶりに大関に復帰し、2場所連続優勝を狙う霧島（30＝音羽山部屋）は結びで西前頭4枚目の豪ノ山（28＝武隈部屋）に敗れ、初日からの連勝が7で止まった。

立ち合いすぐに左を差して攻勢に出たが、左からのすくい投げが不発に終わって形勢逆転。最後は圧力をかけられて押し出された。

大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は東前頭4枚目の大栄翔（32＝追手風部屋）に敗れて6敗目を喫した。突っ張られてずるずると後退して押し出された。

22年春場所以来の優勝を狙う小結・若隆景（31＝荒汐部屋）は西前頭3枚目の王鵬（26＝大嶽部屋）を下して7勝1敗とした。低く当たって回り込み、左の前まわしから右を差して寄り切った。

東前頭15枚目の翔猿（34＝追手風部屋）は人気業師で東前頭11枚目の宇良（33＝木瀬部屋）を取り直しの末に下して1敗を守った。

東前頭13枚目の琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）は東前頭17枚目の藤凌駕（23＝藤嶋部屋）に渡し込みで敗れて2敗に後退した。

中日を終え全勝がいなくなり、1敗で霧島、若隆景、翔猿が並んだ。